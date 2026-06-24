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24 июня 2026, 13:05 Читати українською

В первом квартале 2027 года в Украине введут пособие на оплату аренды жилья для ВПЛ

В первом квартале 2027 года в Украине будет введен новый вид государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) — целевая помощь на оплату аренды жилья. Этот шаг предусмотрен в Стратегии государственной политики по внутреннему перемещению до 2030 года и операционному плану на 2026−2028 годы, утвержденные Кабинетом Министров Украины. Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

В первом квартале 2027 года в Украине введут пособие на оплату аренды жилья для ВПЛ
Фото: НБУ

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Главная цель документа — обеспечить переселенцев постоянным жильем и помочь им интегрироваться в новые общины. Правительство рассчитывает, что к 2030 году не менее 85% ВПЛ будут иметь постоянную крышу над головой, а 70% трудоспособных имели стабильную занятость.

Кроме выплат на аренду, утвержденный план Кабмина предусматривает еще несколько важных изменений:

  • места временного проживания (модульные городки, общежития) перестанут быть постоянным решением, их поэтапно трансформируют в социальное жилье, а там, где это невозможно, людей переселят в соответствующие минимальным стандартам помещения;
  • введут четкие критерии и минимальное количество свободных мест в МТП для маломобильных групп и семей с детьми;
  • появятся две новые социальные услуги: «социальная адаптация» и «социальная интеграция» ВПЛ;
  • компенсацию за разрушенное или поврежденное имущество и помощь с жильем расширят на новые категории ВПЛ, проживавших на временно оккупированной территории;
  • для возвращения разработают официальные критерии безопасности населенного пункта, а оценку потребностей людей после эвакуации должны проводить в течение 72 часов.

Читайте также: Новое жилье для ВПЛ: Кабмин утвердил правила программы «Дом в селе»

По состоянию на 1 января 2026 года в Украине официально учтено более 4,6 млн. внутренне перемещенных лиц, из которых 3,3 млн покинули свои дома после начала полномасштабного вторжения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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