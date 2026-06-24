Нефть приближается к четырехмесячному минимуму на фоне ослабления рисков с поставками

В среду, 24 июня, нефть подешевела более чем на 1%, продолжив падение на этой неделе и торгуясь вблизи четырехмесячного минимума. Это происходит на фоне сигналов, что все больше нефтяных танкеров могут начать выходить из Ормузского пролива, сообщает Reuters.

Цены на нефть

По состоянию на 10:25 фьючерсы на нефть Brent снизились на $0,96 (1,3%) до $76,12 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $0,92 (1,3%) до $72,29 за баррель.

Во вторник оба бенчмарка закрылись примерно на 1% ниже, обновив минимальные уровни с начала марта.

«Признаки постепенной нормализации движения танкеров через Ормузский пролив, вместе с продолжающимися переговорами о прекращении огня и ожиданиями дополнительного возвращения иранской нефти на мировые рынки существенно уменьшили беспокойство по поставкам», — отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Цены также находятся под давлением после того, как Вашингтон предоставил Тегерану 60-дневное исключение из санкций после начальных мирных переговоров, позволив Ирану продавать нефть, а также из-за снижения напряжения в Ливане.

«Цены на нефть снизились на фоне ожиданий ослабления напряженности между США и Ираном и возобновления поставок через Ормузский пролив», — сказал старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting Томомичи Акутa.

Он добавил, что дальнейший прогресс в ядерных переговорах может вернуть цены на довоенные уровни.

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Переговоры

Во вторник, 23 июня, Оман и Иран договорились продолжить обсуждение правил судоходства в проливе. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что любая попытка Ирана ввести транзитное собрание будет нарушать международное право.

В то же время, остается неопределенность относительно устойчивости договоренностей. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Иран якобы согласился на «бессрочные» ядерные инспекции, в то время как Тегеран возразил, что давал такие обязательства.

Инвесторы также следят за тем, как быстро производители на Ближнем Востоке смогут возобновить экспорт и увеличится ли количество судов в регионе.

По данным иранского военного источника, агентство Fars сообщило, что ежедневно через пролив пропускают ограниченное количество судов в координации с ВМС Корпуса стражей Исламской революции.

Данные отслеживания судов показали, что во вторник через пролив прошли три «застрявших» супертанкера. Морское агентство ООН заявило, что идет эвакуационный план, который должен позволить сотням заблокированных судов пройти пролив после договоренностей о прекращении огня между США и Ираном.

Запасы нефти

Между тем, запасы нефти упали на 765 000 баррелей в неделю, завершившуюся 19 июня, сообщили источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти. Девять аналитиков, опрошенных Reuters, оценили, что запасы нефти в среднем сократились примерно на 4,5 миллиона баррелей за последнюю неделю.