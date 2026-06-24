Нефть приближается к четырехмесячному минимуму на фоне ослабления рисков с поставками

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 июня 2026, 12:01 Читати українською

Нефть приближается к четырехмесячному минимуму на фоне ослабления рисков с поставками

В среду, 24 июня, нефть подешевела более чем на 1%, продолжив падение на этой неделе и торгуясь вблизи четырехмесячного минимума. Это происходит на фоне сигналов, что все больше нефтяных танкеров могут начать выходить из Ормузского пролива, сообщает Reuters.

Нефть приближается к четырехмесячному минимуму на фоне ослабления рисков с поставками
Фото: pixabay

Цены на нефть

По состоянию на 10:25 фьючерсы на нефть Brent снизились на $0,96 (1,3%) до $76,12 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $0,92 (1,3%) до $72,29 за баррель.

Во вторник оба бенчмарка закрылись примерно на 1% ниже, обновив минимальные уровни с начала марта.

«Признаки постепенной нормализации движения танкеров через Ормузский пролив, вместе с продолжающимися переговорами о прекращении огня и ожиданиями дополнительного возвращения иранской нефти на мировые рынки существенно уменьшили беспокойство по поставкам», — отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Цены также находятся под давлением после того, как Вашингтон предоставил Тегерану 60-дневное исключение из санкций после начальных мирных переговоров, позволив Ирану продавать нефть, а также из-за снижения напряжения в Ливане.

«Цены на нефть снизились на фоне ожиданий ослабления напряженности между США и Ираном и возобновления поставок через Ормузский пролив», — сказал старший экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting Томомичи Акутa.

Он добавил, что дальнейший прогресс в ядерных переговорах может вернуть цены на довоенные уровни.

Читайте также: Бензин с этанолом на АЗС с 1 июля: что изменится для водителей и как скажется на цене

Переговоры

Во вторник, 23 июня, Оман и Иран договорились продолжить обсуждение правил судоходства в проливе. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что любая попытка Ирана ввести транзитное собрание будет нарушать международное право.

В то же время, остается неопределенность относительно устойчивости договоренностей. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Иран якобы согласился на «бессрочные» ядерные инспекции, в то время как Тегеран возразил, что давал такие обязательства.

Инвесторы также следят за тем, как быстро производители на Ближнем Востоке смогут возобновить экспорт и увеличится ли количество судов в регионе.

По данным иранского военного источника, агентство Fars сообщило, что ежедневно через пролив пропускают ограниченное количество судов в координации с ВМС Корпуса стражей Исламской революции.

Данные отслеживания судов показали, что во вторник через пролив прошли три «застрявших» супертанкера. Морское агентство ООН заявило, что идет эвакуационный план, который должен позволить сотням заблокированных судов пройти пролив после договоренностей о прекращении огня между США и Ираном.

Запасы нефти

Между тем, запасы нефти упали на 765 000 баррелей в неделю, завершившуюся 19 июня, сообщили источники на рынке, ссылаясь на данные Американского института нефти. Девять аналитиков, опрошенных Reuters, оценили, что запасы нефти в среднем сократились примерно на 4,5 миллиона баррелей за последнюю неделю.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 июня 2026, 13:19
#
Для патужної тоталітарно демократичної народної республіки це не актуально, бо в нас як, рак на горі перднув — значить треба витрати перекладати на кінцевого споживача, а щоб напудрити мізки людям, скажемо що у зв`язку з тим що в нас що завгодно подорожчало, ось вимушені підняти ціни, це класика вже в україні.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами