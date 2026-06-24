Банковские вклады украинцев растут неравномерно: кто прибавил, а кто потерял в мае

Общая сумма средств населения и ФЛП в банках продолжает расти и уже достигла 1,7 трлн грн. В то же время майская статистика показывает усиление неравномерности: богатейшие вкладчики наращивают остатки на счетах, тогда как большинство украинцев с меньшими суммами сбережений, напротив, сократило свои банковские накопления. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Кто нарастил состояние в мае

Вкладчики со счетами от 600 тыс грн (самые богатые 0,67% украинцев) — прибавили +12,8 млрд грн до 90,5 млрд грн. Их доля в общей массе денег держится выше 53,2% и это исторический рекорд (по частному). Число таких вкладчиков почти без изменений.

Кто потерял

Вкладчики со счетами до 200 тыс грн — а это большинство украинцев по количеству (57,5% вкладчиков) — сократили остатки на -3,6 млрд грн до 44 млрд грн. Доля этой группы в общей сумме ползет вниз.

Сезонный фактор

«Май традиционно слабый месяц май 2025 года тоже был без прироста в нижних сегментах. Вероятно, сезонные расходы + отпускной сезон давят на мелких вкладчиков. Финмон? — не исключаю», — пишет аналитик.

Структурный тренд

Концентрация сбережений продолжается. Разрыв между большинством вкладчиков и узкой группой самых богатых не сокращается.