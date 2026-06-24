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24 июня 2026, 11:16 Читати українською

Банковские вклады украинцев растут неравномерно: кто прибавил, а кто потерял в мае

Общая сумма средств населения и ФЛП в банках продолжает расти и уже достигла 1,7 трлн грн. В то же время майская статистика показывает усиление неравномерности: богатейшие вкладчики наращивают остатки на счетах, тогда как большинство украинцев с меньшими суммами сбережений, напротив, сократило свои банковские накопления. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Общая сумма средств населения и ФЛП в банках продолжает расти и уже достигла 1,7 трлн грн.

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Кто нарастил состояние в мае

Вкладчики со счетами от 600 тыс грн (самые богатые 0,67% украинцев) — прибавили +12,8 млрд грн до 90,5 млрд грн. Их доля в общей массе денег держится выше 53,2% и это исторический рекорд (по частному). Число таких вкладчиков почти без изменений.

Кто потерял

Вкладчики со счетами до 200 тыс грн — а это большинство украинцев по количеству (57,5% вкладчиков) — сократили остатки на -3,6 млрд грн до 44 млрд грн. Доля этой группы в общей сумме ползет вниз.

Сезонный фактор

«Май традиционно слабый месяц май 2025 года тоже был без прироста в нижних сегментах. Вероятно, сезонные расходы + отпускной сезон давят на мелких вкладчиков. Финмон? — не исключаю», — пишет аналитик.

Структурный тренд

Концентрация сбережений продолжается. Разрыв между большинством вкладчиков и узкой группой самых богатых не сокращается.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+36
svn77
svn77
24 июня 2026, 11:23
#
Росте соціальна нерівність в Україніі! Богаті богатіють, бідні бідніють!!!
+
+13
The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
24 июня 2026, 13:21
#
Ну чому, колишні бідні і тупі тцкуни стали декларувати мільйони, нерухомість, авто, а їх соски декларують по 6−10 лимонів на рік, всі все розуміють, але набу в носі чомусь ковиряється, новини про декларації начальників тцкунів можна у вільному доступі знайти, там буквально кожен тцкун відмітився вже)) а ще ж скільки з тих хто не начальники не декларують нічого, тож силовички багатішають, тут треба не так казати, в нашій потужній тоталітарно демократичній народній республіці треба вже так казати: депутати, міністри, силовики і тцкуни — багатішають, а звичайні українці - біднішають, ось так буде максимально правильно в наших патужних реаліях
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