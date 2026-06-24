Валюта дешевеет: как изменился курс доллара и евро 24 июня

В среду, 24 июня, на наличном рынке средний курс доллара потерял 3 копейки в покупке и 2 копейки в продаже. Евро потерял 7 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменных пунктах снизился на 15 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке потерял 23 копейки, а в продаже 8 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,62−45,13 грн. Евро покупают за 51,07 грн, а продают за 51,71 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−44,95. Евро 51,32−51,62.

Межбанк открылся в диапазоне 44,80−44,84 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,89−50,92 грн/евро.

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