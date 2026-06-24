«Алупка» уже в «Дии»: что известно о новой военной облигации

Украинцы приобрели через «Дия» военных облигаций на 30,2 млрд гривен. С 23 июня в продаже появился новый ОВГЗ со сроком погашения в апреле 2028 года. Об этом сообщил в. о. министра цифровой трансформации Александра Борнякова.
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«Наша стратегия — постоянное движение и обновление продуктов. За все время мы запустили уже 43 облигации. При этом более половины из них успешно погашены — государство выплатило средства инвесторам, а инструмент доказал свою надежность на 100%», — подчеркнул исполняющий обязанности министра.
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В настоящее время в приложении доступны 15 различных облигаций, названных в честь временно оккупированных городов и территорий.
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Источник: Минфин
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