Правительство направило 220 млн грн на оборону: кто получит финансирование

Правительство дополнительно направило 220 млн грн на нужды Сил обороны. Это средства, которые остались неиспользованными в расходах бюджета на финансирование НКРЭКУ. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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Куда пойдут деньги

В частности, из этой суммы:

100 млн грн будут использованы на подготовку кадров Национальной гвардии;

70 млн грн выделят Министерству обороны на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения;

50 млн грн предусмотрено на деятельность Главного управления разведки.

«Финансирование обороны является безусловным приоритетом. Поэтому средства, сэкономленные по другим бюджетным программам, в установленном порядке направляем на укрепление безопасности и обороноспособности Украины», — подчеркнула глава правительства.

Напомним

«Минфин» писал, что 22 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет, которые предусматривают повышение зарплат военным.