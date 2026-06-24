Правительство дополнительно направило 220 млн грн на нужды Сил обороны. Это средства, которые остались неиспользованными в расходах бюджета на финансирование НКРЭКУ. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Правительство направило 220 млн грн на оборону: кто получит финансирование
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Куда пойдут деньги
В частности, из этой суммы:
- 100 млн грн будут использованы на подготовку кадров Национальной гвардии;
- 70 млн грн выделят Министерству обороны на развитие, закупку, модернизацию и ремонт вооружения;
- 50 млн грн предусмотрено на деятельность Главного управления разведки.
«Финансирование обороны является безусловным приоритетом. Поэтому средства, сэкономленные по другим бюджетным программам, в установленном порядке направляем на укрепление безопасности и обороноспособности Украины», — подчеркнула глава правительства.
Напомним
«Минфин» писал, что 22 июня Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в госбюджет, которые предусматривают повышение зарплат военным.
Источник: Минфин
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