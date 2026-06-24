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24 июня 2026, 8:46 Читати українською

Продажа земли после наследства: когда НДФЛ и военный сбор не взимаются

Если вы получили земельный участок в наследство и планируете его продать, в некоторых случаях доход от такой продажи не облагается налогом. Налоговым кодексом Украины предусмотрена льгота. Об этом говорится в сообщении ГНС.

Если вы получили земельный участок в наследство и планируете его продать, в некоторых случаях доход от такой продажи не облагается налогом.

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Когда налоги не уплачиваются

Налоги не уплачиваются, если одновременно выполняются два условия:

  • продажа осуществляется не чаще одного раза в течение календарного года;
  • площадь участка не превышает нормы безвозмездной передачи, определенные земельным законодательством.

Важно: к унаследованному земельному участку не применяется требование о владении в течение более трех лет. То есть продать его можно сразу после оформления права собственности и при наличии оснований воспользоваться налоговой льготой.

Льгота распространяется, в частности, на земельные участки:

  • для ведения личного крестьянского хозяйства — до 2 гектаров;
  • для садоводства — до 0,12 гектара;
  • для индивидуального дачного строительства — до 0,10 гектара;
  • для приусадебных участков — в пределах норм, определенных Земельным кодексом Украины.

Пример

Гражданин унаследовал земельный участок площадью 1,5 гектара для ведения личного крестьянского хозяйства и продал его за 400 тыс. гривен.

Поскольку площадь участка не превышает установленную норму в 2 гектара, а продажа происходит впервые в течение года, доход от продажи не облагается налогом. Продавец получает всю сумму средств.

Когда нужно платить налоги

Если площадь земельного участка превышает установленные нормы или объект не подпадает под действие льготы, доход от продажи облагается налогом:

  • налог на доходы физических лиц — 5 %;
  • военный сбор — 5 %.

Также стоит учитывать количество операций по продаже недвижимости в течение года. Если продается уже второй объект недвижимости, порядок налогообложения может отличаться.

Перед заключением договора купли-продажи рекомендуем проверить площадь земельного участка и условия применения налоговых льгот. Это поможет заранее определить, возникнет ли обязанность по уплате налогов и какова будет их сумма.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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