Повторный финмон для ФЛП: почему банк снова это делает и как его успешно пройти

Финансовый мониторинг банка для ФЛП — тема, которая вызывает у предпринимателей одну из двух крайних реакций: либо панику, либо ложное чувство покоя после того, как уже однажды «прошли». Но есть распространенное заблуждение, которое может дорого стоить: уверенность в том, что успешно пройденный мониторинг — индульгенция на будущее. В юридической компании YANKIV рассказали , как это на самом деле работает. «Минфин» выбрал главное.

Финмониторинг привязан к конкретным платежам, а не к вам лично

Ключевое понимание: банк анализирует не вас как клиента в целом, а конкретные платежи, поступающие или отходящие с вашего счета.

Если в определенный период — например, в течение месяца — на ваш счет поступили платежи, которые банковская система расценила как подозрительные или требующие пояснения, банк может задать вам вопрос именно этих операций.

Вы предоставляете письмо-объяснения в банк относительно происхождения средств, подтверждающие документы, банк убеждается, что все законно — и финмониторинг считается пройденным. Но это означает только одно: вы подтвердили легальность тех конкретных платежей, по которым последовал запрос.

Для чего нужно письмо-объяснение? Письмо-пояснение к банку относительно происхождения средств — это документ, предоставляемый банку для обоснования законности происхождения денежных средств на счете клиента в статусе как физического лица, так и ФЛП.

Документ содержит информацию и письменное объяснение источников доходов и подтверждает отсутствие связи с незаконной деятельностью.

Следующий месяц — новые платежи, новый потенциальный мониторинг

И здесь возникает ложное чувство безопасности. Логика «я уже прошел мониторинг» не работает, потому что каждая новая серия платежей анализируется банком вне зависимости от предыдущих.

Если в следующем месяце или в следующем квартале на вашем счету снова появятся операции с признаками, которые банк считает подозрительными, он вполне может инициировать новый запрос. И предварительно пройденный мониторинг никакой защиты здесь не дает.

Как часто это происходит на практике

Ежемесячного финмониторинга одного и того же клиента, конечно, не бывает — это было бы чрезмерной нагрузкой и для банка, и для предпринимателя. Но раз в год повторный мониторинг у одного и того же предпринимателя вполне реальная ситуация. Из практики такое случается нередко, особенно если характер или объемы платежей изменяются.

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Что на самом деле дает успешно пройденный финмониторинг

Итог прост и важен:

Пройденный мониторинг подтверждает легальность конкретных платежей за определенный период.

Он не является гарантией отсутствия вопросов о будущих операциях.

Любая новенькая серия подозрительных платежей может стать основанием для нового запроса.

Поэтому правильная стратегия — не пройти мониторинг и забыть, а системно вести деятельность так, чтобы каждый платеж был легко объясняем: правильно оформленные договоры, акты, назначение платежей, соответствие оборотов заявленной деятельности.