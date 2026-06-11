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11 июня 2026, 17:40 Читати українською

Почему падает крипта и к чему готовиться ее поклонникам в Украине

Есть много причин, почему криптовалюты так популярны в Украине. К сожалению, далеко не всегда это те факторы, которыми можно гордиться, но факт остается фактом — мы среди глобальных лидеров крипторинка. О том, что происходит в криптообразовании, и какие перспективы вырисовываются, рассказал финансист, основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Есть много причин, почему криптовалюты так популярны в Украине.

Почему падает рынок криптовалют

Падение крипторинков длится уже почти 9 месяцев, прошлая неделя и вообще закончилась обвалом, а для украинца крипта — не пустой звук, не просто какое-то странное слово из мира технологий и теневых расчетов. Это часть национальной гордости, ведь не так много глобальных рейтингов, где Украина среди лидеров. А в крипторейтинге мы на четвертом месте, впереди только США, Великобритания и Китай. Правда, сразу же за нами Бутан и Сальвадор, но для чего оглядываться — будем равняться на лучших.

Что же произошло с крипторинком?

Падение продолжается с октября, и за это время цена на биткоин, безоговорочный флагман рынка криптовалют, уменьшилась больше, чем вдвое. В мае падение ускорилось: — 25% в месяц. На прошлой неделе цена просто улетела в пропасть: — 15%. С Ethereum ситуация еще хуже: с пиковых уровней октября прошлого года цена снизилась втрое, в мае падение составило 34%, а за прошлую неделю -22%.

Почему все падает?

Во-первых, у инвесторов появилась новая игрушка — искусственный интеллект (АИ). Цены на акции компаний, хоть как-то касающиеся АИ — разработка, инфраструктура, процессоры, память, энергия, абсолютно все — растут так, как криптовалютам не снилось даже в лучшие времена.

Объемы инвестиций в АИ-инфраструктуру уже измеряются триллионами долларов, компаниям нужны деньги, выпуск новых акций и облигаций под АИ-проекты стремительно растет, а через несколько месяцев ожидаем еще и гигантские публичные размещения (ИРО) от OpenAI и Anthropic. Учитывая, что капиталы у инвесторов не безграничны, приходится продавать одни активы, и среди них криптовалюты, чтобы купить другие.

Во-вторых, инфляция продолжает расти, рынок труда в отличном состоянии, американская экономика в целом держится очень хорошо, и, как следствие, вместо снижения ставки центральным банком рынки уже ожидают ее повышения, что всегда оказывает негативное влияние на финансовые рынки, но в то же время оказывает традиционные активы, например, акции и облигации. цифровые валюты, не генерирующие никаких доходов.

В-третьих, надежды на принятие CLARITY ACT — законопроекта о структуре крипторынка в США, направленного на защиту и поощрение институциональных инвестиций — почти угасли, что лишь придает крипторынкам неопределенность.

В-четвертых, крупнейший в мире владелец биткоинов, компания STRATEGY, недавно продала небольшое количество монет из своего портфеля, что вызвало панику у адептов крипторинку, ведь раньше ее руководителя Майкла Сейлора звучали лишь оптимистичные заявления о том, что биткоин — это «не продающийся» актив.

В-пятых, как известно, многие криптотрейдеры торгуют с огромным кредитным плечом, поэтому высокая волатильность очень часто заканчивается банкротствами и ликвидацией счетов, что, собственно, и случилось на прошлой неделе.

Кто пострадал?

По данным аналитической криптоплатформы CoinGlass, только в прошлую пятницу было ликвидировано 312,075 криптотрейдеров, общие потери которых составили $1.56 миллиардов. Около трети ликвидированных позиций были в биткоине. Ситуация вокруг второй самой популярной валюты — Ethereum — не лучше.

На лидеров рынка — Strategy, владеющей примерно 843,706 биткоинов, и Fundtstrat, держащей в портфеле 5.42 миллионов монет Ethereum — болезненно смотреть.

Руководители обеих компаний свято верят, что за криптовалютами будущее и в течение следующих десятилетий цены вырастут в десятки раз. Может, так оно и будет, кто его знает, но пока приходится терпеть убытки, которые у Strategy уже превысили $13 миллиардов, а у Fundstrat достигли $9 миллиардов.

Что дальше?

Вместо прогноза можно просто еще раз перечислить те же пять причин падения криптовалют, что указанные выше. Каждая из них до сих пор актуальна, а некоторые в ближайшие месяцы вступят в еще большую силу. Искусственный интеллект, похоже, превращается в Вендиго, духа-людоеда по мифологии коренных народов Северной Америки, что является символом вечного и ненасытного голода. Денег на разработку АІ нужно все больше, аппетиты растут, а проигнорировать инвестиции в изменяющую мир технологию большинство инвесторов не может. Ну, разве что Баффет и еще несколько таких же легенд рынка.

Да и речь не только об АІ — на этой неделе на IPO выходит SpaceX, а ее владелец Маск точно сумеет вытянуть из инвесторов не один десяток миллиардов на развитие собственного космического детища. Так что в ближайшее время инвесторам будет не до крипт. Макроэкономическая ситуация тоже не улучшается — инфляция остается высокой уже год, а в последние месяцы еще и начала расти.

Как видите, в краткосрочной перспективе надежд на восстановление немного, но все может измениться очень быстро, ведь криптовалюты — это вера, а вера иногда совершает чудеса.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Источник: Минфин
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