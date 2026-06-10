Инфляция в Украине замедлилась до 8,2%, но превысила прогнозы НБУ: комментарий регулятора

По данным Госстата, в мае 2026 года инфляция замедлилась до 8,2% в годовом исчислении и до 0,9% — в месячном. Фактические показатели общей и базовой инфляции превысили траекторию прогноза Национального банка, опубликованного в Инфляционном отчете за апрель 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Отмечается, что основной причиной отклонения от прогноза было более существенное ускорение роста цен на обработанные продукты питания и услуги на фоне увеличения расходов бизнеса на энергоресурсы, заработную плату и логистику.

Годовые темпы роста цен на сырые продукты питания замедлились до 4,6% г/г

В мае рост цен на сырые продукты притормозил. В дальнейшем более медленно дорожала свинина благодаря увеличению предложения внутренней и импортной продукции.

Цены на курятину также росли медленнее, а на яйца снизились вследствие расширения внутреннего предложения. Цены на огурцы росли медленнее из-за увеличения предложения на фоне сдержанного спроса, а на яблоки снизились благодаря активизации продаж остатков предыдущего урожая.

В то же время продолжался стремительный рост цен на гречку и пшено из-за ограниченного предложения, высокой себестоимости переработки и стабильного потребительского спроса.

Базовая инфляция ускорилась до 7,9% г/г

Рост цен на обработанные продукты питания незначительно ускорился до 10,4% г/г. Подсолнечное масло дорожало быстрее из-за дефицита сырья и частичной приостановки производства на отдельных заводах вследствие низкой рентабельности переработки, хлеб — вследствие роста стоимости сырья, упаковочных материалов и логистики на фоне подорожания горючего, а рыба и морепродукты — из-за повышения цен на горючее и расходов на хранение.

В то же время, темпы роста цен на колбасные изделия замедлились благодаря замедлению роста цен на свинину и курятину.

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Динамика цен на непродовольственные товары оставалась неизменной (0,3% г/г).

Инфляция услуг в мае несколько ускорилась — до 13,6% г/г в результате дальнейшего роста расходов бизнеса на горючее, оплату труда и электроэнергию. В дальнейшем быстрее дорожали отдельные транспортные услуги, в частности, перевозки вещей, техобслуживание авто и курсы вождения, а также услуги досуга и красоты. Приостановился рост цен на услуги такси, ресторанов, кафе и заведений быстрого питания.

Темпы роста административно регулируемых цен ускорились — до 10,2% г/г

По словам НБУ, такая динамика обусловлена дальнейшим подорожанием проезда в городском транспорте в ряде областных центров, прежде всего из-за подорожания горючего. Кроме того, приостановилось замедление роста цен на табачные изделия.

Инфляция горючего ускорилась до 38,7% г/г

Регулятор отметил, что такая динамика обусловливалась прежде всего эффектом низкой базы сравнения. В то же время в месячном измерении продолжался рост цен на бензин, а дизельное топливо и автомобильный газ подешевели.

«Общая инфляция ожидаемо замедлилась под влиянием сезонных факторов, однако фундаментальное ценовое давление сохранялось из-за дальнейшего роста затрат бизнеса на оплату труда, энергоресурсы и логистику. Эти и другие факторы будут учитываться при принятии последующих решений по монетарной политике», — говорится в сообщении НБУ.