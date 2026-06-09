Нефть дешевеет на фоне паузы в ударах между Ираном и Израилем

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 июня 2026, 13:41 Читати українською

Нефть дешевеет на фоне паузы в ударах между Ираном и Израилем

Во вторник, 9 июня, цены на нефть пошли вниз, нивелировав большую часть роста предыдущей сессии. Падение рынка произошло после того, как Иран и Израиль заявили о приостановлении взаимных ударов по призыву президента США Дональда Трампа, хотя обе стороны предупредили, что могут возобновить боевые действия. Об этом сообщает Reuters.

Нефть дешевеет на фоне паузы в ударах между Ираном и Израилем
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Цены на нефть

По состоянию на 10.41 фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $1,33 (1,4%) до $92,92 за баррель. В то же время, американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $1,73 (1,9%) до $89,57 за баррель.

Аналитик компании PVM Oil Associates Тамаш Варга отметил, что рынок уже сталкивался с подобным, имея в виду надежды на прекращение огня, которое могло бы положить конец трехмесячной войне на Ближнем Востоке.

Однако в отсутствие других драйверов на рынке цены снизились именно на фоне заявлений Ирана и Израиля о паузе в атаках. Напомним, что новые израильские удары по Ирану и атаки в Ливане в выходные подтолкнули цены на нефть на 5% в понедельник.

«В то же время мировые запасы нефти продолжают иссякать. Как только появятся новые еженедельные или ежемесячные данные, осознание критически низкого уровня запасов сырья в мире может усилить борьбу за доступные баррели, что снова подтолкнет Brent выше $100», — добавил Варга.

Читайте также: Топливо на АЗС может существенно подорожать: когда ждать скачка цен

Тегеран и дальше блокирует большую часть судоходства через Ормузский пролив, через который до войны транспортировали пятую часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Вашингтон в ответ ввел свою блокаду иранских портов.

Еще одним фактором, сдерживающим рост цен, стало падение импорта нефти в Китай: в прошлом месяце он сократился на 29%, достигнув самого низкого уровня за последние восемь лет.

В апреле импорт упал до 9,3 млн баррелей в сутки, поскольку нефтеперерабатывающие заводы крупнейшего в мире импортера нефти пытались компенсировать еще более стремительное падение по сравнению со средним показателем в 11 млн баррелей в сутки, фиксировавшимся до начала войны США и Израиля против Ирана.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами