Нефть дешевеет на фоне паузы в ударах между Ираном и Израилем

Во вторник, 9 июня, цены на нефть пошли вниз, нивелировав большую часть роста предыдущей сессии. Падение рынка произошло после того, как Иран и Израиль заявили о приостановлении взаимных ударов по призыву президента США Дональда Трампа, хотя обе стороны предупредили, что могут возобновить боевые действия. Об этом сообщает Reuters.

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Цены на нефть

По состоянию на 10.41 фьючерсы на нефть марки Brent снизились на $1,33 (1,4%) до $92,92 за баррель. В то же время, американская нефть West Texas Intermediate (WTI) подешевела на $1,73 (1,9%) до $89,57 за баррель.

Аналитик компании PVM Oil Associates Тамаш Варга отметил, что рынок уже сталкивался с подобным, имея в виду надежды на прекращение огня, которое могло бы положить конец трехмесячной войне на Ближнем Востоке.

Однако в отсутствие других драйверов на рынке цены снизились именно на фоне заявлений Ирана и Израиля о паузе в атаках. Напомним, что новые израильские удары по Ирану и атаки в Ливане в выходные подтолкнули цены на нефть на 5% в понедельник.

«В то же время мировые запасы нефти продолжают иссякать. Как только появятся новые еженедельные или ежемесячные данные, осознание критически низкого уровня запасов сырья в мире может усилить борьбу за доступные баррели, что снова подтолкнет Brent выше $100», — добавил Варга.

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Тегеран и дальше блокирует большую часть судоходства через Ормузский пролив, через который до войны транспортировали пятую часть мирового объема нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Вашингтон в ответ ввел свою блокаду иранских портов.

Еще одним фактором, сдерживающим рост цен, стало падение импорта нефти в Китай: в прошлом месяце он сократился на 29%, достигнув самого низкого уровня за последние восемь лет.

В апреле импорт упал до 9,3 млн баррелей в сутки, поскольку нефтеперерабатывающие заводы крупнейшего в мире импортера нефти пытались компенсировать еще более стремительное падение по сравнению со средним показателем в 11 млн баррелей в сутки, фиксировавшимся до начала войны США и Израиля против Ирана.