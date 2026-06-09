Курс валют на 9 июня: доллар в банках подорожал на 21 копейку

Во вторник, 9 июня, на наличном рынке средний курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и на 21 копейку в продаже. Евро в покупке не изменился, а в продаже подорожал на 16 копеек.

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Средний курс доллара в обменных пунктах вырос на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожал на 8 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,30−44,90 грн. Евро покупают за 51,10 грн, а продают за 51,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,55−44,60, евро — 51,61−51,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,66−44,69 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 51,57−51,59 грн/евро.

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