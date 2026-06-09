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9 июня 2026, 11:33 Читати українською

Суд США отменил сбор в $100 000 за визу H-1B: подробности решения

Федеральный суд США признал незаконным введенный администрацией Дональда Трампа сбор в размере 100 000 долларов за подачу каждой петиции на визу H-1B. Этот шаг стал ответом на массовые иски от технологических гигантов и бизнес-ассоциаций, которые назвали такую политику «скрытым барьером для входа» на американский рынок труда. Подробности дела сообщает Reuters.

Федеральный суд США признал незаконным введенный администрацией Дональда Трампа сбор в размере 100 000 долларов за подачу каждой петиции на визу H-1B.

Судья постановил, что финансовое бремя такого масштаба выходит за рамки административных полномочий Белого дома. Суд аргументировал это следующим образом:

  • Необоснованность: Администрация не смогла предоставить экономических расчетов, которые оправдывали бы установление суммы сбора именно на уровне $100 000.

  • Нарушение законодательства: Взимание таких средств противоречит Закону об иммиграции, который предусматривает справедливый и доступный процесс для привлечения высококвалифицированных специалистов.

  • Превышение полномочий: Суд отметил, что установление налогов или регуляторных сборов такой величины относится к исключительной компетенции Конгресса, а не исполнительной власти.

Последствия для рынка труда

До отмены этого сбора компании оказались в критической ситуации. Из-за того, что стоимость одной визы превышала годовые расходы на юридическое сопровождение, технологический сектор, включая стартапы и крупные корпорации, был вынужден прекратить подачу новых заявок. Это заставило многие компании переводить исследовательские подразделения в Канаду и страны Европы, чтобы избежать чрезмерных выплат.

Теперь решение суда возвращает процесс к предыдущей процедуре, где сборы за визы H-1B базируются на стандартных административных расценках в несколько тысяч долларов.

Администрация Белого дома имеет ограниченное время на подачу апелляции, однако правовые эксперты считают шансы на успех обжалования низкими из-за отсутствия достаточной законодательной базы для установления такого сбора. Пока что работодателям рекомендовано немедленно подавать петиции, пользуясь «окном возможностей», пока действует судебный запрет.

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Источник: Минфин
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