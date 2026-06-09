OpenAI готовится к IPO: компания подала заявку на выход на публичный рынок

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, подала конфиденциальные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Инициатива разработчика ChatGPT появилась на фоне аналогичных планов главного конкурента компании — Anthropic, который также готовится к размещению на фондовом рынке. Об этом сообщает издание Reuters .

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Выход OpenAI на биржу кардинально изменит баланс сил в технологическом секторе. Согласно данным отраслевых аналитиков, компания стремится привлечь до $60 млрд капитала для покрытия расходов на вычислительные мощности и обучение следующих поколений моделей (моделей класса GPT-6 и выше). Для глобальных инвесторов IPO OpenAI станет ключевым событием десятилетия, ведь компания превращается из частного исследовательского стартапа в публичную корпорацию с жесткими финансовыми обязательствами.

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Ключевые аспекты будущего IPO

Реструктуризация капитала: Заявка предусматривает сложную перестройку структуры владения, которая учитывает интересы как изначальных некоммерческих фондов, так и стратегического партнера — Microsoft, который инвестировал в проект миллиарды долларов.

Финансовая прозрачность: Переход к публичному статусу заставит OpenAI раскрыть структуру доходов, которые до сих пор оставались коммерческой тайной. Ожидается обнародование данных о реальных прибылях от корпоративного использования API и подписок ChatGPT Enterprise.

Конкурентное давление: Попытка опередить Anthropic в борьбе за ликвидность фондового рынка объясняется желанием OpenAI закрепить доминирование в секторе «Foundation Models» (базовых моделей), пока рынок находится на пике интереса к AI.

Управленческие риски: Публичность потребует от компании большей стабильности в совете директоров, что ранее было слабым местом OpenAI, где внутренние конфликты почти привели к расколу организации.

Ожидается, что в ближайшие недели компания обнародует детали об объеме размещения акций и ценовой диапазон, что станет сигналом для всех игроков в технологическом индексе Nasdaq. IPO OpenAI задает новые критерии оценки AI-бизнеса: теперь стоимость компаний определяется их способностью обеспечить бесперебойный доступ к энергосетям и серверным мощностям, необходимым для масштабирования моделей.

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