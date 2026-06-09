«Земельный банк» получил нового руководителя: детали

Председатель Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Наталуха представил команде ООО «Государственный земельный банк» нового руководителя и наметил ключевые приоритеты развития проекта. Как сообщили в Фонде, теперь « Земельный банк » будет возглавлять Андрей Выдыборец.

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Что о нем известно

Как свидетельствуют данные в декларации Выдыборца, ранее занимал должность директора Департамента финансового обеспечения и бухгалтерского учета — главного бухгалтера Фонда госимущества.

«Мы обновляем команду, усиливаем экспертизу и продолжаем активную работу по внедрению открытого рынка субаренды государственных сельскохозяйственных земель. С новым руководителем мы сохраняем наш ключевой курс и продолжаем системные изменения в сфере управления государственными ресурсами», — отметил Наталуха.

По его словам, уже в ближайшее время в проект «Земельный банк» будет добавлено еще 30 тыс. гектаров государственных земель в пределах второго пула.

Наталуха также добавил, что Фонд рассматривает возможность в будущем превратить государственную землю в доступный финансовый инструмент для украинцев — по аналогии с облигациями внутреннего госзайма.

Напомним

1 мая 2026 года генеральный директор ООО «Государственный земельный банк» Ярослав Ярославский объявил, что уходит со своей должности.