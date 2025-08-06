Сколько газа в хранилищах и хватит ли его на зиму

С приближением осени становится все более актуальной подготовка Украины к отопительному сезону. Сколько топлива удалось накопить на данный момент и достаточно ли запасов, рассказал бывший руководитель Оператора ГТС Сергей Макогон.

В подземных газовых хранилищах на 31 июля находилось 5,05 млрд куб. м активного газа (или 9,65 млрд куб. м с учетом 4,6 млрд куб. м активного газа, который выполняет функцию буферного и не подлежит отбору). Уровень наполненности ПХГ — 16,78% (на эту дату в 2024 году было 20,44%, в 2023 году — 25,18%).

Наконец, Минэнерго озвучило план формирования запасов газа в ПХГ на зиму 2025/26 — на 1 ноября 2025 года в ПХГ должно быть 13,2 млрд куб. м (или 8,6 млрд куб. м газа без учета буферного).

На мой взгляд, это довольно низкая цифра, которая лишь немного превышает фактический уровень прошлого года (12,8 млрд куб. м). Это означает, что без импорта зимой Украина снова выйдет из отопительного сезона с почти пустыми хранилищами.

В сезоне 2024/25 из ПХГ было отобрано 7,56 млрд куб. м (просто нечего было отбирать, поэтому в феврале-марте пришлось срочно импортировать газ).

В течение отопительного периода 2023/24 из ПХГ было отобрано 8,65 млрд куб. м. Таким образом, можно сказать, что Минэнерго не считает нужным создавать дополнительный резерв на случай повторения атак России на добычу.

Я лично вижу смысл в создании запаса в размере минимум 14,6 млрд куб. м. Если газ не будет использован — он просто перейдет на следующий сезон.

Учитывая плановый объем в 13,2 млрд куб. м я бы рекомендовал Нафтогазу уже сейчас контрактировать минимум 1,5 млрд куб. м для поставок в Украину в январе-марте 2026 года. В прошлом году этого сделано не было, поэтому в феврале пришлось покупать газ экстренно — по очень высоким ценам.

В июле было импортировано 830,8 млн куб. м газа. Сообщается, что 90% объемов импортировал Нафтогаз. Среднесуточный объем импорта — 26,8 млн куб. м, что составляет менее 50% от имеющихся технических возможностей.

Газ в Европе есть, и цена стабильна — $390−410 за тыс. куб. м. То есть вопрос импорта — исключительно вопрос наличия средств у Нафтогаза.

У правительства есть инструменты помощи:

Приватбанк и Укргазбанк уже предоставили по 4,7 млрд грн кредита Нафтогазу

Ожидаю кредиты от Ощадбанка и Укрэксимбанка

Принятие законопроекта № 13439−3 позволит компенсировать из бюджета 44,7 млрд грн разницы в тарифах для ТКЭ. Это позволит ТКЭ погасить долги перед Нафтогазом, а тот сможет закупить газ.

Идея правильная — главное, чтобы все было оперативно реализовано, и Нафтогаз вовремя получил средства. Есть слухи и о дополнительных кредитах от МФО для закупки газа.

Сегодня потребление газа — 20−22 млн куб. м в день. При существующей добыче и импорте можно закачивать до 55 млн куб. м в день. Но осенью потребление возрастет (если будет холодно), поэтому объемы закачки уменьшатся, если импорт не будет увеличен.

Нафтогаз подписал тестовое соглашение на 70 млн куб. м об импорте газа из Азербайджана через Турцию и Трансбалканский газопровод. Это правильная инициатива. Удивительно, что предыдущее руководство этим не занималось в прошлом году.

Сейчас Баку экспортирует в Европу 13 млрд куб. м и планирует увеличить объем еще на 8 млрд куб. м до 2030 года. Украина может импортировать 0,5−1 млрд куб. м, если маршрут будет коммерчески привлекательным.

И еще раз: нужно срочно изменить постановление ПСО и освободить Нафтогаз от обязательств поставлять газ энергетикам. Нонсенс, когда Нафтогаз импортирует газ по 24 грн за куб. м, а согласно ПСО вынужден продавать генерации по 14−16 грн. Это не только кросс-субсидирование, но и прямые убытки для государственной компании.

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Газовая генерация должна работать на рынке, самостоятельно закупать или импортировать газ. Цена газа — не должна регулировать их прибыльность. Нужно регулировать прайс-кепами на электроэнергию, а не вручную ценой на газ.