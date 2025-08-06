Экономика россии «воняет», а низкие цены на нефть остановят ее военную машину — Трамп

Президент США Дональд Трамп резко усилил риторику в адрес москвы, заявив, что экономика россии «воняет», а дальнейшее снижение цен на нефть заставит владимира путина прекратить войну в Украине. Эти заявления прозвучали на фоне значительного ухудшения отношений между Вашингтоном и москвой. Об этом сообщает телеканал CNBC.

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Что сказал Трамп

Дональд Трамп выразил уверенность, что экономическое давление является ключом к прекращению войны.

«путин перестанет убивать людей, если цены на энергоносители упадут еще на 10 долларов за баррель. У него не будет выбора, потому что его экономика воняет», — заявил президент США.

Эти комментарии прозвучали на фоне потери Трампом терпения из-за нежелания путина искать пути к перемирию. На прошлой неделе президент США сократил свой ультиматум длямосквы с 50 дней до менее чем двух недель, угрожая «вторичными тарифами» против торговых партнеров россии.

Давление на Индию и падение цен на нефть

Трамп уже усилил давление на Индию, которая остается одним из крупнейших покупателей российской нефти. Он обвинил Нью-Дели в «подпитывании военной машины» и пригрозил «очень существенно» повысить 25%-ную пошлину на индийские товары в течение 24 часов.

Эти заявления дополнительно оказали давление на мировые цены на нефть, которые и так снижались после решения ОПЕК+ увеличить добычу. После комментариев Трампа нефть марки Brent торговалась на уровне $67,92 за баррель, а WTI — $65,41.