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6 августа 2025, 18:55 Читати українською

россия впервые отправила партию нефти во Вьетнам, ища новые рынки сбыта из-за санкций

Россия осуществила свою первую поставку нефти во Вьетнам. Это часть ее стратегии по поиску новых покупателей на фоне падения продаж из-за западных санкций, сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и судовых брокеров.

Россия осуществила свою первую поставку нефти во Вьетнам.

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Подробности

Танкер «Northernlight» под флагом Мальты загрузил около 60 000 метрических тонн нефти в российском Балтийском порту Высоцк 23 июня. Судно доставило груз на терминал Кхань Хоа во Вьетнаме.

Один из источников сообщил, что танкер разгрузил до 27 000 тонн нефти на терминале Кхань Хоа, преимущественно состоящий из таможенных складов. После остановки во Вьетнаме «Northernlight» направляется в китайский порт Далянь, чтобы разгрузить оставшийся груз.

С момента введения полного эмбарго Европейского Союза на российские нефтепродукты в феврале 2023 года страны Ближнего Востока и Азии стали основными направлениями поставки российской нефти.

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Нефть является основным сырьем в нефтехимической промышленности для производства олефинов и ароматических соединений. Они, в свою очередь, используются для изготовления широкого спектра продуктов, включая пластмассы, синтетические материалы и другие химикаты, а также для смешивания бензина.

Несмотря на активное сотрудничество между государственными компаниями в нефтяной отрасли, Россия обычно не поставляет нефть во Вьетнам. Единственная пробная поставка прошла еще в 2015 году, когда партия нефти ESPO была отправлена на нефтеперерабатывающий завод Дунг Куат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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