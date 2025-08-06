Мораторий на проверки бизнеса: в Налоговой рассказали, что изменится и кого будут проверять

Государственная налоговая служба совершенствует свой подход к проверкам, основанный на оценке рисков. Проверки со стороны налоговой не отменили, а лишь ограничили, в частности, для плательщиков с низким уровнем риска. Об этом сообщила и. о. главы ГНС Леся Карнаух.

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Что изменится

Благодаря добросовестным налогоплательщикам за семь месяцев бюджет перевыполнен почти на 71 миллиард гривен. Она подчеркнула, что это результат партнерского сотрудничества между ГНС и бизнесом, а мораторий на проверки, введенный СНБО, должен еще больше укрепить это доверие.

В ГНС отметили, что проверки налоговой не запрещены, а ограничены. Это ограничение касается налогоплательщиков с низкой степенью риска. Чтобы провести фактическую проверку, необходимо выявить не менее двух рисков. Для ФОП 1-й и 2-й групп этот порог составляет три риска.

Что касается плановых проверок — они продолжаются по графику. Для изменения подходов следует менять порядок утверждения плана, предусмотренный Налоговым кодексом и приказом Минфина.

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Также ГНС уже работает над усилением своих аналитических контрольных процедур для включения плательщиков в план.

«Массового выхода налоговиков на субъекты хозяйствования не было, нет и не будет. А когда проверка случается — справедливость и законность превыше всего. Это категорическая принципиальная позиция в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны», — заявила она.

Мораторий на проверку бизнеса

21 июля Рада национальной безопасности и обороны ввела мораторий на проверки бизнеса государственными органами и любое вмешательство государственных структур в предпринимательскую деятельность.

Ранее «Минфин» писал, что власти готовят мораторий на проверки бизнеса продолжительностью в год.