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5 августа 2025, 13:27 Читати українською

Цены на бензин в россии обновили рекорд на фоне атак украинских беспилотников

Оптовая стоимость бензина марки АИ-95 на петербургской бирже обновила исторический максимум, превысив 77 тыс рублей за тонну. Рекордный рост цен происходит несмотря на введенный правительством запрет на экспорт и обусловлен дефицитом топлива, возникшим на фоне атак украинских дронов на российские НПЗ и высокого сезонного спроса. Об этом пишет российское издание Коммерсант.

Оптовая стоимость бензина марки АИ-95 на петербургской бирже обновила исторический максимум, превысив 77 тыс рублей за тонну.

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Причины дефицита: атаки дронов и высокий спрос

Участники рынка связывают резкий скачок цен с последствиями атак БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы. По данным источников издания, в результате ударов могли быть повреждены установки первичной переработки сырья, восстановление которых может занять от одного до шести месяцев.

На фоне сокращения производства сезонный спрос на топливо продолжает расти. Как отмечают трейдеры, дефицит бензина на рынке очевиден. Ситуацию осложняет то, что крупные нефтяные компании сами активно скупают топливо на бирже, что нивелирует любой эффект от попыток правительства увеличить объемы продаж.

Неэффективный запрет экспорта

Рост котировок не смог остановить даже расширенный с 30 июля запрет на экспорт бензина. Эксперты указывают на его ограниченную действенность, поскольку он не распространяется на поставки в страны ЕАЭС и по межправительственным соглашениям. Несмотря на заявления минэнерго РФ о «профиците» на рынке, трейдеры фиксируют увеличение спроса со стороны «дружественных стран», экспорт в которые разрешен.

Последствия для рынка и будущие риски

Биржевое подорожание уже отражается на розничных ценах. По данным росстата, стоимость бензина на АЗС с начала года растет быстрее официальной инфляции. Эксперты ожидают дальнейшего роста цен.

Дополнительным риском для рынка является предстоящая волна плановых ремонтов на НПЗ, которая еще больше сократит объемы производства топлива.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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+30
R S
R S
5 августа 2025, 13:56
#
Если взять в руки калькулятор, включить мозги и сравнить стоимость АИ-95 в РФ и Украине, то окажется: цена бензина у них примерно в 2 раза ниже, чем у нас на данный момент. В некоторые периоды разница доходила до 2,5 раз. И такая картина наблюдается последние 3 года.

Ау, потужные санкции ещё живы?:)
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Qwerty1999
Qwerty1999
5 августа 2025, 15:23
#
В статье пишут о росте внутренних цен на бензин
в рф по сравнению с предыдущими периодами.

А если включить мозги, то можно понять, что в статье
не сравнивается уровень цен на бензин в разных странах…
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HappyInterest
HappyInterest
5 августа 2025, 15:16
#
Зачем эту дешевую пропаганду сюда пихать? за какой период оновили? чет согласно беглому поиску не увидел рекордов. привели б норм статистику. показали б мир для сравнеия
июнь 2022 — 0,95 дол/литр — рекорд за 10 лет (у нас 1,66)
декабрь 2024 — 0,55 дол/литр
июль 2025 — 0,75 дол/литр (у нас 1,45+/-)
сегодня гугл говорит 0,85
так че оновили? в рублях? так в гривнах у нас теж оновили и шо дали?
у них цена колеблется в районе 50−70центов в основном.
а у нас? сколько пересичный рфиец купит горючки и украиниец?
у гайз ну не лейте в глаза этой желтизны.
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HappyInterest
HappyInterest
5 августа 2025, 15:23
#
И если им будет жать, беларусь поможет, та и нефть своя, и и м тоже есть как и чего бомбить (или уже все розбомбили)?, а какие у них местами удачные прилеты к нам.
я о том что военная цензура (или самоцензура) дело конечно нужное, но не надо вот этого. можно э нор аналиттику привести как вы это умеэте.

я то понимаю что «мне никто ничего не должен» но вот приятнее было б увидеть вмето картини авто картинку с графиками цен.
но только она же не соотвестввовала б заголовку))))
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Ярослав Голобородько
Ярослав Голобородько
5 августа 2025, 16:03
#
Пропаганда, яку поширює російське видання Комерсант?)
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