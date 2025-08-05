Цены на бензин в россии обновили рекорд на фоне атак украинских беспилотников

Оптовая стоимость бензина марки АИ-95 на петербургской бирже обновила исторический максимум, превысив 77 тыс рублей за тонну. Рекордный рост цен происходит несмотря на введенный правительством запрет на экспорт и обусловлен дефицитом топлива, возникшим на фоне атак украинских дронов на российские НПЗ и высокого сезонного спроса. Об этом пишет российское издание Коммерсант.

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Причины дефицита: атаки дронов и высокий спрос

Участники рынка связывают резкий скачок цен с последствиями атак БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы. По данным источников издания, в результате ударов могли быть повреждены установки первичной переработки сырья, восстановление которых может занять от одного до шести месяцев.

На фоне сокращения производства сезонный спрос на топливо продолжает расти. Как отмечают трейдеры, дефицит бензина на рынке очевиден. Ситуацию осложняет то, что крупные нефтяные компании сами активно скупают топливо на бирже, что нивелирует любой эффект от попыток правительства увеличить объемы продаж.

Неэффективный запрет экспорта

Рост котировок не смог остановить даже расширенный с 30 июля запрет на экспорт бензина. Эксперты указывают на его ограниченную действенность, поскольку он не распространяется на поставки в страны ЕАЭС и по межправительственным соглашениям. Несмотря на заявления минэнерго РФ о «профиците» на рынке, трейдеры фиксируют увеличение спроса со стороны «дружественных стран», экспорт в которые разрешен.

Последствия для рынка и будущие риски

Биржевое подорожание уже отражается на розничных ценах. По данным росстата, стоимость бензина на АЗС с начала года растет быстрее официальной инфляции. Эксперты ожидают дальнейшего роста цен.

Дополнительным риском для рынка является предстоящая волна плановых ремонтов на НПЗ, которая еще больше сократит объемы производства топлива.