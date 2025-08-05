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5 августа 2025, 10:47 Читати українською

Падение акций неизбежно: Уолл-стрит предупреждает инвесторов быть готовыми

Стратеги фондового рынка крупнейших компаний Уолл-стрит предупреждают клиентов готовиться к откату, поскольку заоблачные оценки акций резко ударили по ухудшению экономических данных. Об этом пишет Bloomberg.

Стратеги фондового рынка крупнейших компаний Уолл-стрит предупреждают клиентов готовиться к откату, поскольку заоблачные оценки акций резко ударили по ухудшению экономических данных.
Фото: depositphotos

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Прогнозы стратегов

В понедельник Morgan Stanley, Deutsche Bank AG и Evercore ISI предупредили, что индекс S&P 500 должен сократиться в ближайшие недели и месяцы. Эти прогнозы появились после бурного роста с апрельских минимумов, поднявшего индекс до уровней, на которых он никогда не был.

Стратег Morgan Stanley Майк Уилсон прогнозирует коррекцию до 10% в этом квартале, поскольку тарифы повлияли на потребителей и корпоративные балансы.

Джулиан Эммануэль из Evercore ожидает более существенного падения — до 15%. А команда Deutsche Bank во главе с Парагом Татте отмечает, что небольшое падение акций запоздалым, учитывая, что они находятся в состоянии падения уже более трех месяцев.

«В последние несколько недель мы отметили, что инвесторам следует ожидать умеренного спада в третьем квартале», — сказал Уилсон в своей записке для клиентов.

Эти сигналы раздаются на фоне растущего беспокойства относительно экономики США после того, как данные на прошлой неделе показали рост инфляции, а также ослабление роста занятости и потребительских расходов.

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За последние три десятилетия индекс S&P 500 показал самые плохие результаты в августе и сентябре, теряя в среднем 0,7% ежемесячно по сравнению со средним ростом на 1,1% за другие месяцы, согласно данным, собранным Bloomberg.

Кроме того, акции выросли в цене. 14-дневный индекс S&P 500 на прошлой неделе превысил 76 пунктов — самую высокую отметку с июля 2024 года, прежде чем акции США ненадолго достигли пика прошлым летом и превысили уровень 70 пунктов, который рыночные техники считают признаком перегрева.

Торговля опционами также демонстрирует опасения по поводу спада, поскольку хеджирование от очередного краха становится дороже. Контракты, защищающие от 10% падения SPDR S&P 500 ETF Trust в течение следующих 60 дней, по сравнению со стоимостью контрактов на хеджирование от аналогичного роста колеблются на уровнях, которых не наблюдалось со времен регионального банковского кризиса в мае 2023 года.

Однако, несмотря на краткосрочные опасения, предупреждения имеют большую оптимистическую оговорку: в случае падения, покупайте.

В Evercore Эмануэль отмечает, что долгосрочный бычий рынок акций все еще не исчез, несмотря на ожидания волатильности, и советует клиентам оставаться инвестированными, особенно в компании, использующие бум искусственного интеллекта.

Татте из Deutsche Bank отмечает, что исторически S&P 500 переживает небольшие откаты в среднем примерно на 3% каждые полтора-два месяца, а более крупные — на 5% или более каждые три-четыре месяца.

«Мы покупатели соусов», — сказал Уилсон клиентам.

Пока трейдеры прислушиваются к советам. Индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли более чем на 1% в понедельник после пятничного падения на фоне оптимизма по поводу скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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