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5 августа 2025, 10:15 Читати українською

В Германии трудоустроены чуть больше трети украинских беженцев

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Количество трудоустроенных в Германии украинских граждан, пользующихся статусом защиты, превышает треть общего количества.
Фото: dw.com
Количество трудоустроенных в Германии украинских граждан, пользующихся статусом защиты, превышает треть общего количества. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Укринформу Федеральным агентством занятости Германии.

Рынок труда

В начале 2025 года в ФРГ было трудоустроено 299 670 граждан Украины, из которых 174 080 — женщины и 125 590 — мужчины.

В то же время количество получателей социальной помощи Bürgergeld (получаемой только гражданами ФРГ и украинцами со статусом защиты) в возрасте от 15 до 65 лет (возраст трудоспособности) составило 497 210 человек: 317 250 женщин и 179 970 мужчин.

По состоянию на апрель 2025 года, Bürgergeld получали 693 420 граждан Украины, среди которых 413 290 женщин и 280 120 мужчин. Это число включает не только трудоспособных, но и детей, молодежь и пожилых людей. Среди мужчин-получателей помощи 150 660 — в возрасте 18−63 года.

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Таким образом, уровень трудоустройства среди украинцев в Германии немного превышает 33% — это ниже, чем в соседних странах, которые также приняли значительное количество беженцев с конца февраля 2022 года.

В Федеральном агентстве занятости также сообщили, что средняя сумма выплат по программе Bürgergeld в марте 2025 года составила 882 евро.

Размер пособия зависит от возраста и семейного положения получателя. Одинокие взрослые и родители-одиночки получают 563 евро в месяц, супруги — по 506 евро на каждого, дети — от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.

Зарегистрированные украинские беженцы в отличие от представителей других национальностей пользуются временной защитой, предусмотренной § 24 закона о пребывании. Он позволяет им легально находиться в Германии, работать, пользоваться социальными услугами, а детям — получать образование.

Напомним

Германия приняла более 1,1 млн. украинских беженцев. По данным статбюро Destatis, по состоянию на конец ноября 2024 года в Германии проживало 1 265 527 граждан Украины — более чем в восемь раз больше, чем на конец февраля 2022 года.

В 2024 году более 700 тысяч украинских беженцев получили в ФРГ 6,3 млрд евро социальной помощи «бюргергельд».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
5 августа 2025, 11:23
#
Відмініть вже цю допомогу. Знаю п’ятьох дівчат? Живуть на цю допомогу про роботу ніхто не думає і працювати ніхто не планує.
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