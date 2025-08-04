В десятку самых популярных авто на украинском рынке новых легковых автомобилей в прошлом месяце попали только кроссоверы. Возглавил рейтинг Renault Duster, сообщает «Укравтопром».
В десятке самых популярных новых авто только кроссоверы. Какие легковики покупали украинцы в июле
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Топ-10 новых легковушек месяца
- RENAULT Duster — 491 ед;
- BYD Song Plus — 391 ед.;
- TOYOTA RAV-4 — 245 ед.;
- HYUNDAI Tucson — 208 ед.;
- HONDA eNS1 — 206 ед.;
- VOLKSWAGEN Touareg — 165 ед;
- SKODA Kodiaq — 164 ед.;
- KIA Sportage — 162 ед.;
- TOYOTA Prado — 155 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 131 ед.
В июле за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 36% рынка новых легковых автомобилей.
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Источник: Минфин
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