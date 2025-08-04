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4 августа 2025, 10:16 Читати українською

Аргентина запускает «паспорт за инвестиции»

Правительство Аргентины официально утвердило процедуру получения гражданства в обмен на инвестиции. Соответствующий декрет № 524/2025, подписанный президентом Хавьером Милеем, был опубликован 31 июля в «Официальном вестнике» и вступил в силу в день публикации.

Правительство Аргентины официально утвердило процедуру получения гражданства в обмен на инвестиции.
Фото: depositphotos

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Что известно

Документ вводит понятие «гражданства за инвестиции» и описывает пошаговый административный процесс. Заявление необходимо подать в новое Агентство по программам гражданства через инвестиции, которое подчиняется Министерству экономики. Основная цель инициативы — привлечь иностранный капитал и стимулировать создание рабочих мест.

Размер необходимой инвестиции в самом декрете не указан — он будет определяться министерством экономики.

Если Агентство сочтет, что вложения соответствуют установленным критериям, оно направит запросы в органы контроля: Министерство безопасности, Финансовую разведку (UIF), Национальный реестр судимостей, RENAPER и разведслужбу SIDE. Это необходимо для оценки потенциальных рисков.

На основании полученной информации Агентство готовит заключение с рекомендацией — одобрить или отклонить заявку. В случае негативной оценки инвестиции или получения отрицательных заключений со стороны контролирующих ведомств, предложение будет отклонено.

Окончательное решение принимает Национальная миграционная служба, у которой будет 30 рабочих дней на рассмотрение.

Напомним

Ранее получить гражданство Аргентины можно было по праву рождения детей или через натурализацию — при условии легального проживания в стране не менее двух лет.

О планах запустить программу гражданства за инвестиции сообщалось ещё в июле. По данным Forbes, обсуждался порог в $500 тысяч. Вложения, по информации издания, должны были направляться в приоритетные отрасли — технологии, агробизнес, энергетику или туризм.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравните и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Три літри
Три літри
4 августа 2025, 11:26
#
Зовсім херово з економікою
+
0
spamer4life
spamer4life
4 августа 2025, 11:35
#
500 за Аргентину? Якось немало, особливо у порівнянні
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