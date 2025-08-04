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4 августа 2025, 8:00 Читати українською

Украина рассчитывает получить 12,5 млрд евро за Ukraine Facility — Соболев

Правительство рассчитывает получить 12,5 млрд евро (3,5 млрд евро из них уже получило в марте, еще 3 млрд евро ожидают согласования) по Ukraine Facility и выполнить все указанные в плане реформы на этот год. Об этом на встрече с журналистами сообщил министр экономики окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак, пишет Forbes.

Правительство рассчитывает получить 12,5 млрд евро (3,5 млрд евро из них уже получило в марте, еще 3 млрд евро ожидают согласования) по Ukraine Facility и выполнить все указанные в плане реформы на этот год.
Фото: rbc.ua

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Что известно

Часть недополученной фиксации в размере 1,5 млрд евро за прошлый пересмотр рассчитываем частично получить со следующим траншем, который будет в сентябре или октябре, говорит Соболев.

Один индикатор уже выполнен — президент подписал закон о реформе Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Еще один — законопроект о децентрализации — депутаты планируют принять на следующей сессии парламента, добавил министр.

Третий индикатор наиболее проблемный — отбор судьи в Высший антикоррупционный суд. «В парламенте зарегистрирован законопроект, упрощающий процедуру и имеющий помощь добрать судей в ВАКС». Эта реформа стоит около 280 млн.

Читайте также: Правительство обновило План для Ukraine Facility и ожидает его утверждения ЕС в сентябре

Также правительство обновило сроки выполнения определенных реформ Ukraine Facility, например, законодательство по приватизации государственных банков и внедрение Интеграционного пакета в сфере электроэнергии, первоначально запланированное на I квартал 2026 и IV квартал 2025 соответственно, должно быть принято уже в третьем квартале 2025 года. Министр не озвучил полный список изменений.

Обновленный план готовился правительством в консультациях с Еврокомиссией, но партнеры должны официально согласовать обновленный план в сентябре, добавил Соболев.

Напомним

Украина получила в этом году один транш за Ukraine Facility. В марте 3,5 млрд евро за выполнение обязательств за 4 квартал 2024 года и сейчас в процессе согласования находится второй транш на 3,05 млрд евро вместо 4,5 млрд евро из-за невыполнения вовремя трех реформ.

Программа Ukraine Facility является ключевым инструментом ЕС по поддержанию макрофинансовой стабильности Украины на фоне войны. В целом механизм предусматривает более 50 млрд евро помощи в 2024—2027 годах, из которых часть привязана к выполнению конкретных реформ и показателей.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Kharakternyk
Kharakternyk
4 августа 2025, 8:09
#
Ну звичайно, а то якщо не виділять, то війна, ще не дай Бог, може зупинитися. А цього допустити точно не можна, принаймні найближчих пів року.
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