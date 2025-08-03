ChatGPT сможет самостоятельно создавать и анализировать таблицы в Excel

Компания OpenAI расширила возможности своего чат-бота ChatGPT для работы с электронными таблицами, в частности с Microsoft Excel. Теперь искусственный интеллект сможет не только помогать с формулами, но и самостоятельно создавать файлы, редактировать их и проводить анализ данных. Об этом сообщает издание Forbes.

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Ранее ChatGPT уже мог помогать пользователям, генерируя сложные формулы на основе словесного описания задачи. Например, можно было попросить его написать код для определенного расчета, а затем скопировать его в таблицу.

Обновление выводит это взаимодействие на новый уровень. Искусственный интеллект сможет самостоятельно открывать файлы электронных таблиц, заполнять их данными, проводить расчеты и даже создавать готовые отчеты практически без участия человека.

По данным Forbes, ожидается, что новые функции станут доступными для пользователей ориентировочно осенью 2025 года.