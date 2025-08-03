Правительство обновило План для Ukraine Facility и ожидает его утверждения ЕС в сентябре

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в дорожную карту реформ, которая является основой для получения финансовой поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility. Обновленный документ будет направлен на финальную оценку в Европейскую Комиссию. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Процесс утверждения и ожидания

Как отмечается, План Украины был разработан еще в 2023 году, и в нем изначально была заложена возможность для пересмотра условий. Через два года возникла необходимость актуализировать обязательства.

После оценки Еврокомиссией новая версия Плана должна быть одобрена Советом Е С . В украинском правительстве ожидают, что это произойдет до сентября, что позволит отчитываться за третий квартал 2025 года уже по обновленному графику.

Причины обновления и финансовые планы

Министр экономики Алексей Соболев отметил, что обновление программы является плановым процессом, который готовился в течение трех месяцев, и не связан со скандалом вокруг независимости антикоррупционных органов.

Он выразил надежду, что несмотря на наличие некоторых невыполненных условий, Украина в этом году сможет получить все запланированные €12,5 млрд по программе Ukraine Facility.

Невыполненные условия

Министр также рассказал о статусе трех условий, из-за невыполнения которых предыдущий транш помощи был сокращен на €1,5 млрд:

Закон об АРМА: уже выполнено, закон подписан.

Закон о децентрализации: еще ожидается на принятие.

Назначение судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС): остается самым сложным условием. Из-за сложной процедуры из 25 необходимых судей пока избраны только двое.

Кроме того, до конца сентября в рамках программы необходимо принять еще ряд законов, в частности, о цифровизации исполнительного производства и о добропорядочности судей.