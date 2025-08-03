Кабинет Министров Украины утвердил изменения в дорожную карту реформ, которая является основой для получения финансовой поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility. Обновленный документ будет направлен на финальную оценку в Европейскую Комиссию. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Правительство обновило План для Ukraine Facility и ожидает его утверждения ЕС в сентябре
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Процесс утверждения и ожидания
Как отмечается, План Украины был разработан еще в 2023 году, и в нем изначально была заложена возможность для пересмотра условий. Через два года возникла необходимость актуализировать обязательства.
После оценки Еврокомиссией новая версия Плана должна быть одобрена
Причины обновления и финансовые планы
Министр экономики Алексей Соболев отметил, что обновление программы является плановым процессом, который готовился в течение трех месяцев, и не связан со скандалом вокруг независимости антикоррупционных органов.
Он выразил надежду, что несмотря на наличие некоторых невыполненных условий, Украина в этом году сможет получить все запланированные €12,5 млрд по программе Ukraine Facility.
Невыполненные условия
Министр также рассказал о статусе трех условий, из-за невыполнения которых предыдущий транш помощи был сокращен на €1,5 млрд:
- Закон об АРМА: уже выполнено, закон подписан.
- Закон о децентрализации: еще ожидается на принятие.
- Назначение судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС): остается самым сложным условием. Из-за сложной процедуры из 25 необходимых судей пока избраны только двое.
Кроме того, до конца сентября в рамках программы необходимо принять еще ряд законов, в частности, о цифровизации исполнительного производства и о добропорядочности судей.
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