Правительство обновило План для Ukraine Facility и ожидает его утверждения ЕС в сентябре

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 августа 2025, 9:05 Читати українською

Правительство обновило План для Ukraine Facility и ожидает его утверждения ЕС в сентябре

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в дорожную карту реформ, которая является основой для получения финансовой поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility. Обновленный документ будет направлен на финальную оценку в Европейскую Комиссию. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Кабинет Министров Украины утвердил изменения в План Украины — дорожную карту реформ, которая является основой для получения финансовой поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Процесс утверждения и ожидания

Как отмечается, План Украины был разработан еще в 2023 году, и в нем изначально была заложена возможность для пересмотра условий. Через два года возникла необходимость актуализировать обязательства.

После оценки Еврокомиссией новая версия Плана должна быть одобрена Советом Е С. В украинском правительстве ожидают, что это произойдет до сентября, что позволит отчитываться за третий квартал 2025 года уже по обновленному графику.

Причины обновления и финансовые планы

Министр экономики Алексей Соболев отметил, что обновление программы является плановым процессом, который готовился в течение трех месяцев, и не связан со скандалом вокруг независимости антикоррупционных органов.

Он выразил надежду, что несмотря на наличие некоторых невыполненных условий, Украина в этом году сможет получить все запланированные €12,5 млрд по программе Ukraine Facility.

Невыполненные условия

Министр также рассказал о статусе трех условий, из-за невыполнения которых предыдущий транш помощи был сокращен на €1,5 млрд:

  • Закон об АРМА: уже выполнено, закон подписан.
  • Закон о децентрализации: еще ожидается на принятие.
  • Назначение судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС): остается самым сложным условием. Из-за сложной процедуры из 25 необходимых судей пока избраны только двое.

Кроме того, до конца сентября в рамках программы необходимо принять еще ряд законов, в частности, о цифровизации исполнительного производства и о добропорядочности судей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Три літри
Три літри
3 августа 2025, 12:41
#
Чому не пишите ані слова про збій в Дії?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает zevs1.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами