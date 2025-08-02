Отток населения из Украины продлится еще два года — прогноз НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что чистый отток мигрантов из страны будет продолжаться как в 2025, так и в 2026 году, а возвращение украинцев начнется не ранее 2027 года и будет значительно медленнее, чем прогнозировалось ранее. Об этом говорится в июльском «Инфляционном отчете» НБУ .

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Новый прогноз миграции новый прогноз миграции

Согласно обновленному прогнозу, чистый отток населения из Украины (разница между выехавшими и вернувшимися) в 2025 году составит около 200 тысяч человек. Регулятор ожидает, что в 2026 году отток сохранится примерно на том же уровне.

Начало чистого возвращения украинцев домой прогнозируется только в 2027 году, однако его объемы были существенно пересмотрены в сторону уменьшения — около 100 тысяч человек, хотя в предыдущем прогнозе ожидалось возвращение 500 тысяч.

Причины оттока

Главными причинами, побуждающими украинцев выезжать и сдерживающими их возвращение, остаются высокие риски безопасности, в частности постоянные обстрелы всей территории Украины.

Кроме того, Нацбанк отмечает растущую адаптацию украинцев к жизни за рубежом. Продление сроков действия временной защиты в странах ЕС и переход на другие, более устойчивые режимы пребывания, также, вероятно, будут сдерживать активное возвращение мигрантов.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на апрель 2025 года количество украинских мигрантов за пределами страны превышало 6,9 млн человек.