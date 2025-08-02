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2 августа 2025, 15:31 Читати українською

Отток населения из Украины продлится еще два года — прогноз НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что чистый отток мигрантов из страны будет продолжаться как в 2025, так и в 2026 году, а возвращение украинцев начнется не ранее 2027 года и будет значительно медленнее, чем прогнозировалось ранее. Об этом говорится в июльском «Инфляционном отчете» НБУ.

Национальный банк Украины ожидает, что чистый отток мигрантов из страны будет продолжаться как в 2025, так и в 2026 году, а возвращение украинцев начнется не ранее 2027 года и будет значительно медленнее, чем прогнозировалось ранее.

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Новый прогноз миграции новый прогноз миграции

Согласно обновленному прогнозу, чистый отток населения из Украины (разница между выехавшими и вернувшимися) в 2025 году составит около 200 тысяч человек. Регулятор ожидает, что в 2026 году отток сохранится примерно на том же уровне.

Начало чистого возвращения украинцев домой прогнозируется только в 2027 году, однако его объемы были существенно пересмотрены в сторону уменьшения — около 100 тысяч человек, хотя в предыдущем прогнозе ожидалось возвращение 500 тысяч.

Причины оттока

Главными причинами, побуждающими украинцев выезжать и сдерживающими их возвращение, остаются высокие риски безопасности, в частности постоянные обстрелы всей территории Украины.

Кроме того, Нацбанк отмечает растущую адаптацию украинцев к жизни за рубежом. Продление сроков действия временной защиты в странах ЕС и переход на другие, более устойчивые режимы пребывания, также, вероятно, будут сдерживать активное возвращение мигрантов.

Напомним, по данным НБУ, по состоянию на апрель 2025 года количество украинских мигрантов за пределами страны превышало 6,9 млн человек.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
maletniyandrey
maletniyandrey
2 августа 2025, 16:43
#
При таком курсе, конечно, особо не разгуляешься — цены ползут вверх, а зарплаты как были, так и стоят. В таких условиях не удивительно что уходят люди. Здесь какой вариант — брать займы на порталах вроде Loancompas?.. Не самый приятный вариант, но будем надеятся — всё образумиться!
+
+15
TAN72
TAN72
2 августа 2025, 17:30
#
НБУ уже занимается миграционными вопросами,в финансовой сфере всё отлично 😂
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