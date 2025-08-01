Неожиданный удар: Трамп ввел 39%-ную пошлину на товары из Швейцарии

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 августа 2025, 19:17 Читати українською

Неожиданный удар: Трамп ввел 39%-ную пошлину на товары из Швейцарии

Решение президента США Дональда Трампа установить 39%-ную пошлину на импорт товаров из Швейцарии стало шоком для экономики страны. Правительство назвало этот шаг «вызывающим сожаление», курс швейцарского франка упал, а ключевые экспортеры, прежде всего в фармацевтической отрасли, рискуют понести миллиардные убытки. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет издание Financial Times.

Решение президента США Дональда Трампа установить 39%-ную пошлину на импорт товаров из Швейцарии стало шоком для экономики страны.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Неожиданно высокая ставка

Новые американские пошлины, которые вступят в силу 7 августа, стали для Швейцарии неприятным сюрпризом в день ее национального праздника. Ставка в 39% оказалась значительно выше, чем 31%, обсуждавшаяся в апреле, и поставила Швейцарию в один ряд с такими странами, как Сирия и Мьянма.

Для сравнения: Великобритания и Япония заключили соглашения с США, ЕС договорился о ставке в 15%, и даже Норвегия, которая не финализировала сделку, получила такую же 15%-ную ставку. На фоне этой новости швейцарский франк упал на 0,4% к доллару, став одной из худших валют G10 за день.

Реакция в Швейцарии

Швейцарские власти выразили «глубокое сожаление» по поводу действий США. Президент страны Карин Келлер-Зуттер сообщила, что вела переговоры с Трампом, но сторонам не удалось достичь согласия. Правительство теперь должно проанализировать ситуацию и определить дальнейшие шаги до дедлайна 7 августа. Либеральная партия страны заявила, что США таким образом саботируют десятилетия хороших отношений и саму идею свободной торговли.

Возможные причины и последствия

Аналитики связывают такой жесткий тариф с ростом швейцарского торгового профицита с США, который в 2024 году вырос на 56%. В прошлом году Швейцария экспортировала в США товаров на $60,9 млрд.

Больше всего пострадает фармацевтическая отрасль, экспортирующая в США около 60% своей продукции, в частности такие гиганты, как Novartis и Roche. Недавно обе компании объявили о миллиардных инвестициях в США, но одновременно получили от Трампа требование снизить цены на лекарства, что создает для них двойной удар.

Почему Швейцария является такой зависимой от экспорта в США

Швейцария — небольшая, высокоразвитая страна с экономикой, чрезвычайно зависимой от экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Поскольку его внутренний рынок очень мал, процветание страны зависит от доступа к крупным и платежеспособным рынкам, главным из которых являются Соединенные Штаты.

Ключевыми статьями швейцарского экспорта в США являются:

  • Фармацевтическая продукция: Швейцария является домом для нескольких крупнейших в мире фармацевтических компаний (Novartis, Roche). США — это самый большой и самый прибыльный рынок для лекарств в мире, поэтому любые торговые барьеры в этом секторе являются крайне болезненными.
  • Высокоточные инструменты и часы: Легендарное швейцарское качество делает его часы и медицинское оборудование очень популярными на американском рынке.
  • Золото: Швейцария является одним из крупнейших в мире хабов для аффинажа (очистки) и торговли золотом. Значительная часть этого золота экспортируется в США для инвестиционных нужд.

Рост торгового профицита (ситуации, когда Швейцария продает в США значительно больше, чем покупает) стал главным раздражителем для администрации Трампа, которая рассматривает такие дисбалансы как проявление «несправедливой торговли».

К теме:Ослабление доллара нанесло ущерб Нацбанку Швейцарии на 15 миллиардов франков

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами