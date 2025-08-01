Неожиданный удар: Трамп ввел 39%-ную пошлину на товары из Швейцарии

Решение президента США Дональда Трампа установить 39%-ную пошлину на импорт товаров из Швейцарии стало шоком для экономики страны. Правительство назвало этот шаг «вызывающим сожаление», курс швейцарского франка упал, а ключевые экспортеры, прежде всего в фармацевтической отрасли, рискуют понести миллиардные убытки. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет издание Financial Times.

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Неожиданно высокая ставка

Новые американские пошлины, которые вступят в силу 7 августа, стали для Швейцарии неприятным сюрпризом в день ее национального праздника. Ставка в 39% оказалась значительно выше, чем 31%, обсуждавшаяся в апреле, и поставила Швейцарию в один ряд с такими странами, как Сирия и Мьянма.

Для сравнения: Великобритания и Япония заключили соглашения с США, ЕС договорился о ставке в 15%, и даже Норвегия, которая не финализировала сделку, получила такую же 15%-ную ставку. На фоне этой новости швейцарский франк упал на 0,4% к доллару, став одной из худших валют G10 за день.

Реакция в Швейцарии

Швейцарские власти выразили «глубокое сожаление» по поводу действий США. Президент страны Карин Келлер-Зуттер сообщила, что вела переговоры с Трампом, но сторонам не удалось достичь согласия. Правительство теперь должно проанализировать ситуацию и определить дальнейшие шаги до дедлайна 7 августа. Либеральная партия страны заявила, что США таким образом саботируют десятилетия хороших отношений и саму идею свободной торговли.

Возможные причины и последствия

Аналитики связывают такой жесткий тариф с ростом швейцарского торгового профицита с США, который в 2024 году вырос на 56%. В прошлом году Швейцария экспортировала в США товаров на $60,9 млрд.

Больше всего пострадает фармацевтическая отрасль, экспортирующая в США около 60% своей продукции, в частности такие гиганты, как Novartis и Roche. Недавно обе компании объявили о миллиардных инвестициях в США, но одновременно получили от Трампа требование снизить цены на лекарства, что создает для них двойной удар.

Почему Швейцария является такой зависимой от экспорта в США

Швейцария — небольшая, высокоразвитая страна с экономикой, чрезвычайно зависимой от экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью. Поскольку его внутренний рынок очень мал, процветание страны зависит от доступа к крупным и платежеспособным рынкам, главным из которых являются Соединенные Штаты.

Ключевыми статьями швейцарского экспорта в США являются:

Фармацевтическая продукция: Швейцария является домом для нескольких крупнейших в мире фармацевтических компаний (Novartis, Roche). США — это самый большой и самый прибыльный рынок для лекарств в мире, поэтому любые торговые барьеры в этом секторе являются крайне болезненными.

Высокоточные инструменты и часы: Легендарное швейцарское качество делает его часы и медицинское оборудование очень популярными на американском рынке.

Золото: Швейцария является одним из крупнейших в мире хабов для аффинажа (очистки) и торговли золотом. Значительная часть этого золота экспортируется в США для инвестиционных нужд.

Рост торгового профицита (ситуации, когда Швейцария продает в США значительно больше, чем покупает) стал главным раздражителем для администрации Трампа, которая рассматривает такие дисбалансы как проявление «несправедливой торговли».

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