Ослабление доллара нанесло ущерб Нацбанку Швейцарии на 15 миллиардов франков

Национальный банк Швейцарии (SNB) за первое полугодие 2025 года зафиксировал убыток в размере 15,3 миллиарда швейцарских франков. Главной причиной такого результата стало ослабление доллара США, что обесценило огромные валютные резервы швейцарского регулятора. Об этом пишет Spiegel.

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Волатильность финансовых результатов

Динамика финансовых результатов банка была крайне неравномерной. Если в первом квартале 2025 года SNB получил прибыль в 6,7 млрд франков, то во втором квартале убыток составил 22 млрд франков.

Основным фактором убытков стало падение стоимости валютных резервов банка, которое за полгода составило 22,7 млрд франков. Этот негативный эффект был частично компенсирован ростом стоимости золотых запасов банка, а также полученными процентными и дивидендными доходами.

Исторический контекст

Как отмечают обозреватели, значительные колебания финансовых результатов являются привычным явлением для Национального банка Швейцарии. Его баланс, состоящий из сотен миллиардов франков в виде иностранных акций и облигаций, очень чувствителен к движениям на мировых рынках.

Для сравнения, по итогам 2024 года банк отчитался о прибыли в 80,7 млрд франков, тогда как в 2022 году зафиксировал рекордный в истории убыток в 132 млрд франков.

Почему центральный банк может иметь огромные убытки и это нормально

В отличие от коммерческого банка или обычной компании, главная цель центрального банка, например Национального банка Швейцарии (SNB), — не получение прибыли, а обеспечение монетарной и ценовой стабильности в стране. Его баланс является инструментом для достижения этой цели.

SNB обладает гигантскими валютными резервами (более 700 млрд франков), которые он накопил в течение многих лет, скупая иностранную валюту (преимущественно доллары и евро) для того, чтобы сдерживать чрезмерное укрепление швейцарского франка. Сильный франк вредит швейцарским экспортерам (производителям часов, фармацевтики и т. д. ), делая их продукцию дороже на мировых рынках.

Когда иностранные валюты, составляющие основу этих резервов (в частности, доллар США), обесцениваются относительно франка, SNB автоматически фиксирует «бумажный» убыток при переоценке своих активов. Однако это не означает, что банк «потерял деньги» в классическом понимании. Это является побочным эффектом выполнения его главной миссии. SNB не может хеджировать (страховать) этот валютный риск, поскольку такие действия противоречили бы его же монетарной политике.

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