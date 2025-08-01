Курс евро взлетел за один день на 63 копейки во время межбанковских торгов. В то же время курс доллара вырос на 7 копеек. Об этом свидетельствуют данные торгов за 1 августа.
Курс валют: евро взлетело на межбанке в первый день августа
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Открытие 1 августа
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Закрытие 1 августа
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Изменения
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41,73/41,76
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41,80/41,83
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7/7
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47,70/47,73
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48,33/48,35
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63/62
Официальный курс: на понедельник, 4 августа, НБУ установил такой курс доллара: 41,7644 грн. Это на 5 копеек больше, чем в пятницу (41,7132). В то же время курс евро на понедельник был установлен на отметке — 47,6448, что на 10 копеек меньше, чем в пятницу (47,7491).
Средний курс на наличном рынке: 41,46−42,00 грн/доллар, 47,50−48,05 грн за евро.
Средний курс в обменниках: доллар торгуется по 41,65−41,70, евро — 48,00−48,43 грн.
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Источник: Минфин
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