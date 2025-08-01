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1 августа 2025, 14:47 Читати українською

НБУ прогнозирует замедление роста зарплат в Украине к 2027 году

После значительного роста средней номинальной зарплаты на 23,2% в прошлом году, Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2025—2027 годах оплата труда украинцев продолжит расти быстрее инфляции, но более медленными темпами. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль 2025 года.

После значительного роста средней номинальной зарплаты на 23,2% в прошлом году, Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2025—2027 годах оплата труда украинцев продолжит расти быстрее инфляции, но более медленными темпами.
Фото: НБУ

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По оценкам регулятора, средняя номинальная зарплата вырастет на:

  • 19% в 2025 году
  • 13% в 2026 году
  • 9,6% в 2027 году

В то же время, рост реальных зарплат (с учетом среднегодовой инфляции) в 2025 году ожидается на уровне 5,2%, замедлившись до 5,1% в 2026 году и 3,8% в 2027 году.

Причины

В Нацбанке объясняют повышение средней зарплаты по структурному дефициту рабочей силы. Эта проблема вызвана длительной миграцией, мобилизацией и региональными дисбалансами.

Спрос на персонал стабильно превышает предложение, заставляя работодателей конкурировать с неценовыми преимуществами и повышать оклады.

Читайте также: Восстановление экономики будет медленнее, чем в прошлом году — Нацбанк

При этом длительный дефицит кадров может стать серьезным тормозом для восстановления экономики. НБУ констатирует, что неравномерное разделение рабочей силы между регионами и секторами уже ограничивает производственные возможности бизнеса.
По мнению регулятора, возвращение мигрантов и реинтеграция ветеранов на рынок труда критически важны для сбалансированного роста и удержания инфляции в приемлемых пределах в будущем.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я. ..
Я. ..
1 августа 2025, 15:21
#
«НБУ прогнозує сповільнення зростання зарплат в Україні до 2027 року»

Що за нісенітниця…абсолютно усюди зростання зп залежить або від цінності людини, коли така люди може качати права і не боїться втратити роботу, якщо її фінансові апетити не задовільнять, або від вміння людини комунікувати і домовлятися, все.

В кого це «зростання зарплат», в депутатів котрі самі собі зп піднімають по кілька разів?))

Бо держслужбовці такого «підняття» зп не відчувають, а всі хто в приватних структурах працюють, мають ходити спілкуватися напряму з дирекцією і домовлятися, там все залежить від здібностей людини, а не від «прогнозів» нбу))

Кожне підприємство плюс мінус самостійно визначає перелік спеціалістів, котрих вони будуть засипати грошима за перший зверненням, а всі хто в такій ієрархії нижче, може розраховувати на адекватне підвищення тільки якщо буде змінювати раз на пару років місце роботи, в Україні це саме так працює, але відірвані від реальності нбу-шники будують свої «прогнози»)0))0)0)))
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