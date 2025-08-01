НБУ прогнозирует замедление роста зарплат в Украине к 2027 году

После значительного роста средней номинальной зарплаты на 23,2% в прошлом году, Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2025—2027 годах оплата труда украинцев продолжит расти быстрее инфляции, но более медленными темпами. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль 2025 года.

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По оценкам регулятора, средняя номинальная зарплата вырастет на:

19% в 2025 году

13% в 2026 году

9,6% в 2027 году

В то же время, рост реальных зарплат (с учетом среднегодовой инфляции) в 2025 году ожидается на уровне 5,2%, замедлившись до 5,1% в 2026 году и 3,8% в 2027 году.

Причины

В Нацбанке объясняют повышение средней зарплаты по структурному дефициту рабочей силы. Эта проблема вызвана длительной миграцией, мобилизацией и региональными дисбалансами.

Спрос на персонал стабильно превышает предложение, заставляя работодателей конкурировать с неценовыми преимуществами и повышать оклады.

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При этом длительный дефицит кадров может стать серьезным тормозом для восстановления экономики. НБУ констатирует, что неравномерное разделение рабочей силы между регионами и секторами уже ограничивает производственные возможности бизнеса.

По мнению регулятора, возвращение мигрантов и реинтеграция ветеранов на рынок труда критически важны для сбалансированного роста и удержания инфляции в приемлемых пределах в будущем.