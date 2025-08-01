После значительного роста средней номинальной зарплаты на 23,2% в прошлом году, Национальный банк Украины прогнозирует, что в 2025—2027 годах оплата труда украинцев продолжит расти быстрее инфляции, но более медленными темпами. Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль 2025 года.
НБУ прогнозирует замедление роста зарплат в Украине к 2027 году
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По оценкам регулятора, средняя номинальная зарплата вырастет на:
- 19% в 2025 году
- 13% в 2026 году
- 9,6% в 2027 году
В то же время, рост реальных зарплат (с учетом среднегодовой инфляции) в 2025 году ожидается на уровне 5,2%, замедлившись до 5,1% в 2026 году и 3,8% в 2027 году.
Причины
В Нацбанке объясняют повышение средней зарплаты по структурному дефициту рабочей силы. Эта проблема вызвана длительной миграцией, мобилизацией и региональными дисбалансами.
Спрос на персонал стабильно превышает предложение, заставляя работодателей конкурировать с неценовыми преимуществами и повышать оклады.
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При этом длительный дефицит кадров может стать серьезным тормозом для восстановления экономики. НБУ констатирует, что неравномерное разделение рабочей силы между регионами и секторами уже ограничивает производственные возможности бизнеса.
По мнению регулятора, возвращение мигрантов и реинтеграция ветеранов на рынок труда критически важны для сбалансированного роста и удержания инфляции в приемлемых пределах в будущем.
Комментарии - 1
Що за нісенітниця…абсолютно усюди зростання зп залежить або від цінності людини, коли така люди може качати права і не боїться втратити роботу, якщо її фінансові апетити не задовільнять, або від вміння людини комунікувати і домовлятися, все.
В кого це «зростання зарплат», в депутатів котрі самі собі зп піднімають по кілька разів?))
Бо держслужбовці такого «підняття» зп не відчувають, а всі хто в приватних структурах працюють, мають ходити спілкуватися напряму з дирекцією і домовлятися, там все залежить від здібностей людини, а не від «прогнозів» нбу))
Кожне підприємство плюс мінус самостійно визначає перелік спеціалістів, котрих вони будуть засипати грошима за перший зверненням, а всі хто в такій ієрархії нижче, може розраховувати на адекватне підвищення тільки якщо буде змінювати раз на пару років місце роботи, в Україні це саме так працює, але відірвані від реальності нбу-шники будують свої «прогнози»)0))0)0)))