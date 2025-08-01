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1 августа 2025, 13:38 Читати українською

Белый дом представил план регулирования криптовалют в США

Рабочая группа Белого дома с рынков цифровых активов обнародовала отчет, содержащий ключевые рекомендации по созданию новой регуляторной базы в сфере криптовалют. Целью документа является приблизить «золотую эру криптоиндустрии» в Соединенных Штатах, сообщает Forklog.

Рабочая группа Белого дома с рынков цифровых активов обнародовала отчет, содержащий ключевые рекомендации по созданию новой регуляторной базы в сфере криптовалют.
Фото: pixabay.com

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В состав группы входят министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Лютник и глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс.

Распределение полномочий и «таксономия» активов

Одной из ключевых инициатив является разработка четкой таксономии цифровых активов, которая позволит разделять криптовалюты на ценные бумаги и товарные токены.

Регулировка будет разделена между SEC и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), причем последняя получит контроль над спотовыми рынками криптовалют.

Токены, классифицированные как товары, будут контролироваться CFTC, а активы с характеристиками ценных бумаг останутся в юрисдикции SEC. По мнению авторов, подобная структура укрепит лидерство США на глобальном рынке цифровых активов.

«Цели, которые мы очертили, амбициозны и важны для реализации возможностей этого момента. Мы должны раскрыть трансформационный потенциал технологий цифровых активов, защитить нашу финансовую устойчивость и инвесторов. Согласно этому отчету, я буду продолжать приоритет разработке перспективных правил, которые будут способствовать инновациям, одновременно уменьшая риски», — прокомментировал отчет глава SEC Пол Аткинс.

Банки, стейблкоины и CBDC: ключевые направления

Группа также рекомендует упростить правила для банков, чтобы позволить им хранить криптовалюты и легально предоставлять связанные услуги.

В отчете подчеркнута важность поддержки стейблкоинов для сохранения доминирования доллара США. Авторы отмечают, что эмитенты стейблкоинов должны взаимодействовать с правоохранительными органами для возможности замораживания или ареста активов.

В то же время, участники группы призвали Конгресс запретить разработку цифровой валюты центрального банка (CBDC) в США.

Налогообложение

Группа предлагает создать отдельную систему налогообложения криптовалют, учитывающую специфику этой категории активов, в частности механизм стейкинга. Закон должен определить цифровые активы как отдельный класс для налогообложения.

В отчете не упоминается о создании резервов в биткоине. Однако представитель президента США Дональда Трампа по криптопросам Бо Хайнс заявил, что соответствующая инфраструктура уже разрабатывается, а детали будут раскрыты впоследствии.

Напомним

«Минфин» писал, что президент США Дональд Трамп в пятницу, 18 июля, подписал исторический закон GENIUS Act, вводящий четкое регулирование для стейблкоинов — цифровых валют, привязанных к доллару.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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