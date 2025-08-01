В июле Ethereum взлетел почти на 50%, биткоин прибавил 8%: что нового на крипторынке

Июль 2025: Ethereum взлетел почти на 50%, биткоин прибавил 8%

Июль 2025 стал месяцем значительного роста для криптовалютного рынка. По данным CoinGlass, Ethereum продемонстрировал впечатляющий взлет на 48,77%, в то время как цена биткоина выросла на 8,13%.

Для биткоина это уже девятый июль в положительной зоне за всю историю наблюдений, причем средний рост за этот месяц составляет 7,60%. Лучшую динамику биткоин показывал в 2020 году, когда его цена поднялась на 24,03%. К моменту написания новости, биткоин пытается закрепиться на $115 000.

Что касается Ethereum, то он завершал июль в плюсе лишь трижды за свою историю — в 2020, 2021 и 2022 годах. Худший результат был зафиксирован в 2017 году, когда актив подешевел на 27,29%. Однако рост почти на 50% в июле 2025 года стал самым значительным за все время существования этой криптовалюты. В настоящее время Ethereum торгуется вблизи отметки $3650.

В Южной Корее запустили криптобанкоматы для снятия наличных с USDT

Благодаря сотрудничеству между блокчейн-компанией DaWinKS и Kaia DLT Foundation, иностранные туристы в Южной Корее теперь могут снимать наличные, используя стейблкоин USDT.

Kaia DLT Foundation выпускает специальную версию USDT на объединенной публичной блокчейн-сети Kaia, возникшей в результате слияния Klaytn и Finschia, поддерживаемых такими гигантами как Kakao и LINE.

Эти операции стали возможны через специальные цифровые банкоматы (DTM), которые размещены в самых популярных туристических местах страны.

Посредством этих инновационных терминалов пользователи могут:

Снимать наличные деньги с Kaia USDT без посредников или «мостов».

Пополнять предоплаченные транспортные карты.

Обменивать криптовалюту более чем на 85 фиатных валют.

Цифровые банкоматы, уже доступные в таких локациях, как башня Намсан, Homeplus Haeundae, Myeongdong Money Club и другие, также поддерживают дополнительные функции. Среди них — сканирование паспорта и лица для прохождения процедуры KYC («Знай своего клиента»), выдача кода для безопасного снятия наличных денег, налоговые возвраты, а также трансграничные переводы и платежи.

Майнер Phoenix Group создал криптозерв на $150 миллионов в биткоинах и Solana

Майнинговая компания Phoenix Group из Абу-Даби объявила о создании криптовалютного резерва на сумму около $150 млн, основу которого составляют биткоин (BTC) и Solana (SOL). Об этом сообщает CoinTelegraph, ссылаясь на отчет фирмы за II квартал 2025 года.

Согласно отчету, Phoenix Group удерживает на своем балансе 514 BTC и 630 000 SOL. Инвестиции в эти криптоактивы являются частью долгосрочной стратегии компании, хотя детали по дальнейшему пополнению резерва пока не разглашаются.

«Phoenix всегда была больше, чем просто майнером. Мы группа компаний, работающая в сфере цифровой инфраструктуры, основана на убеждениях. Владение биткоином и другими стратегическими цифровыми активами — это не просто вопрос популярности. Это вопрос согласованности», — заявил соучредитель и CEO Phoenix Group Мунаф Али.

Phoenix Group стала первой котируемой компанией на бирже ADX, которая официально заявила о создании криптовалютного резерва. Акции компании отреагировали на эту новость незначительным ростом — на 1,5%, по данным официального сайта площадки.

Отличительной особенностью этого майнера является относительно низкий уровень кредиторской задолженности — $28,1 млн. Это позволяет компании активно расширяться на смежные сектора, включая инвестиции в криптоактивы.

В то же время во II квартале 2025 года компания зафиксировала выручку в размере $29,1 млн, что оказалось ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Квартал в целом Phoenix Group закрыла с чистым убытком в $29,2 млн, чем и обусловлена сдержанной реакцией акций на новость о резерве.

Общий убыток за первое полугодие достиг $182,8 млн, преимущественно из-за нереализованных потерь по цифровым активам на балансе фирмы.

Однако эксперты отметили небольшое улучшение показателей Phoenix Group по сравнению с I кварталом 2025 года. Это выражается в наращивании добычи биткоинов и увеличении валовой выручки.

Июльский бум: объем продаж NFT достиг $574 млн, а средняя цена выросла

В июле 2025 года рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) продемонстрировал значительный рост — объем продаж достиг $574 млн, по данным портала CryptoSlam.

Это второй лучший результат в этом году, уступая лишь январскому $678,9 млн. Показатель продаж превысил июньский на 47,6%, несмотря на то, что общее количество транзакций снизилось на 9% — до 5 млн.

Несмотря на падение количества сделок, средняя цена NFT выросла до $113,08, что является максимумом за последние шесть месяцев. Аналитики связывают это явление с консолидацией рынка: меньше покупателей, но они совершают более дорогие приобретения.

Так, в июле количество уникальных покупателей сократилось на 17% (до 713 000), тогда как число продавцов, напротив, возросло — до более чем 405 000, что на 9% больше, чем месяцем ранее.

Общая рыночная капитализация сектора NFT превысила $8 млрд, показав недельный рост на 21%. Эксперты отмечают, что главным двигателем этого роста стали коллекции на базе Ethereum, стоимость которых поднялась вместе с курсом самого актива, преодолевшего отметку в $3900.

В рейтинге по 30-дневному объему торгов лидируют коллекции:

CryptoPunks ($69,2 млн)

Pudgy Penguins ($55,5 млн)

Courtyard на Polygon ($23,8 млн)

Особенно выделяются Pudgy Penguins, чья минимальная цена выросла на 65%, обогнав по темпам прироста даже такие известные проекты как Bored Ape Yacht Club и Mutant Ape Yacht Club.

Среди блокчейнов Ethereum сохранил свое доминирование, обеспечив $275,6 млн продаж NFT в июле, что на 56% больше, чем месяцем ранее. На втором месте оказался Bitcoin ($74,3 млн), за ним — Polygon ($71,6 млн).

Cardano, со своей стороны, показал самый высокий рост объема продаж среди блокчейнов, увеличившись на 102% за месяц, тогда как Solana продемонстрировала повышение на 8%.

В то же время, ряд сетей показал спад: продажи на Polygon сократились на 51%, а на BNB Chain — на 54%. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о перераспределении интереса инвесторов в сторону Ethereum и нескольких быстрорастущих коллекций.