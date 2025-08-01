США повысили пошлины на импорт из Канады до 35%

Президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении тарифов на канадские товары с 25% до 35% 1 августа 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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В Белом доме объяснили это решение якобы отказом Канады от сотрудничества с США по вопросу «перекрывания постоянных потоков фентанила и других незаконных наркотиков».

«В ответ на постоянное бездействие Канады и предпринятые ею ответные шаги (на введенные ранее пошлины, — ред.) президент Трамп решил за необходимое увеличить пошлину с 25% до 35%, чтобы надлежаще отреагировать на действующую срочную ситуацию», — говорится в сообщении.

Товары, которые были транзитом переправлены во избежание 35% пошлины, будут облагаться транзитной пошлиной в размере 40%.

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Важно отметить, что новые пошлины не будут распространяться на канадские товары, которые соответствуют условиям соглашения о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой. Это соглашение охватывает подавляющее большинство товаров, которые экспортируются между тремя странами, при условии соблюдения правил происхождения.