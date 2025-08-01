Трамп: Индия и россия — «мертвые экономики»

Дональд Трамп назвал Индию «мертвой экономикой» и заявил, что США «очень мало ведут бизнес» с этой страной. Это усилило его жесткую риторику против пятой по величине экономики мира, поскольку обе стороны зашли в тупик из-за его угроз ввести 25% пошлины на индийские товары. Об этом сообщает Financial Times.

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В четверг, 30 июля, в своем сообщении на платформе Truth Social Трамп также упомянул россию — постоянного партнера Индии в сфере обороны и торговли, — обвинив обе страны в упадке.

Это произошло после того, как днем ранее он предупредил, что накажет Нью-Дели за покупку российского оружия и энергоресурсов.

«Мне безразлично, что Индия делает с россией. Они могут вместе тянуть свои мертвые экономики ко дну, как мне кажется. Мы очень мало торгуем с Индией, их пошлины слишком высоки — одни из самых высоких в мире», — написал Трамп.

Торговые связи

Несмотря на заявления Трампа, в 2024 году торговля товарами между Индией и США превысила $129 млрд, и США являются крупнейшим торговым партнером Индии.

Обе страны также построили стратегические отношения в сферах обороны, технологий и других отраслях, в основном основываясь на совместном желании сдерживать Китай.

Однако Нью-Дели также является вторым по величине покупателем российской нефти по стоимости (после Китая), а Москва остается основным ее источником оружия. Хотя индийские правительства, включая правительство премьер-министра Нарендры Моди, в последние годы стремились диверсифицировать закупки оружия, в том числе из Франции, США и Израиля.

Реакция рынка

Индийский фондовый индекс «голубых фишек» Nifty 50 снизился на 0,3% в четверг после объявления 25% пошлин. Рупия почти не изменилась после первоначального падения на 0,3% к доллару, достигнув пятимесячного минимума.

Пошлина в размере 25% (лишь на один процентный пункт ниже ставки, которую Трамп сначала объявил в свой «день освобождения» в апреле) должна вступить в силу 1 августа.

Однако индийские чиновники не подтвердили получение официального письма из Вашингтона, что официально извещает их об этом шаге. Трамп позже отметил, что стороны все еще ведут переговоры, сказав журналистам: «Посмотрим, что произойдет».

Это противостояние делает Индию относительным «изгнанником» после того, как ЕС, Япония, Южная Корея и другие страны подверглись тарифному давлению Вашингтона и согласовали торговые соглашения. Правительство Моди в среду заявило, что будет предпринимать все необходимые шаги для обеспечения национальных интересов.

Влияние пошлины

Аналитики Axis Bank со штаб-квартирой в Мумбаи подсчитали, что 25-процентная пошлина будет оказывать дополнительное влияние на индийский экспорт в размере $10 млрд, хотя экономика страны в значительной степени ориентирована на внутренний рынок.

Кунал Кунду, экономист Société Générale по Индии, отметил, что тарифы могут «угнетать внутренние настроения».

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Политические заявления и ключевые разногласия

Комментарии президента США по поводу Индии и ее отношений с россией еще больше обострят двусторонние отношения. Это происходит в то время, когда многие индийцы разгневаны заявлениями Трампа о Пакистане, после короткого военного конфликта между этими южноазиатскими странами в мае.

В среду Трамп также объявил о соглашении с Пакистаном, которое будет предусматривать «развитие их массивных запасов нефти», добавив: «Кто знает, возможно, они когда-нибудь будут продавать нефть Индии!» — эти замечания, похоже, были направлены на раздражение индийцев.

По словам людей, проинформированных о переговорах в Нью-Дели и Вашингтоне, жесткая позиция Индии по защите ее рынков зерна и молочных продуктов была большим камнем преткновения. Индия не хотела открывать эти рынки, от которых зависят сотни миллионов людей для конкуренции со стороны США.

Наибольшую долю в экспорте Индии в США занимают мобильные телефоны — преимущественно благодаря тому, что Apple в последнее время переносит производство iPhone из Китая в Индию. Электроника, в частности смартфоны, а также фармацевтическая продукция, пока не подпадают под угрозу новых «зеркальных» тарифов, о которых ранее заявлял Трамп.

«Смартфоны пока не попали под новые американские тарифы, но если ситуация изменится и Индии не удастся добиться послаблений, Apple может пересмотреть цены на свою продукцию в США. Перенос производства — это сложный процесс, а возвращение в Китай сопряжено с более высокими рисками, поэтому, скорее всего, Apple останется в Индии», — сказал Саням Чаурасия, главный аналитик Canalys, входящей в Omdia.