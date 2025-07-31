Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают закупки российской нефти — Reuters

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании перестали покупать российскую нефть в течение последней недели. Это произошло после того, как в июле снизились дисконты на российское топливо, а президент США Дональд Трамп предостерег от закупок нефти у Москвы. Об этом сообщают источники в отрасли, передает Reuters.

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Индия, третий по величине импортер нефти в мире, является крупнейшим покупателем российской сырой нефти, транспортируемой по морю.

Четыре источника, знакомые с планами закупок нефтепереработчиков, сообщили, что государственные компании — Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd — не заказывали российскую нефть в течение последней недели.

По словам источников, эти четыре нефтепереработчика регулярно покупают российскую нефть с доставкой, а сейчас обратились к спотовым рынкам для замены поставок. Речь идет преимущественно о ближневосточных сортах, таких как марбанская нефть из Абу-Даби, и нефть из Западной Африки.

Хотя частные нефтепереработчики Reliance Industries и Nayara Energy являются крупнейшими покупателями российской нефти в Индии, государственные компании контролируют более 60% от общей перерабатывающей мощности Индии, которая составляет 5,2 млн баррелей в сутки.

Ранее, 14 июля, Трамп угрожал ввести 100% пошлины на страны, покупающие российскую нефть, если Москва не достигнет мирного соглашения с Украиной.

Напомним

«Минфин» писал, что Индия ищет альтернативу российской нефти из-за новых санкций ЕС.