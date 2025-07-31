Евро упал ниже 48 гривен, а доллар вырос: НБУ установил новые курсы валют на пятницу

Национальный банк Украины установил на 1 августа 2025 г. официальный курс гривны на уровне 41,7132 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.

Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам

Официальный курс на 1 августа 2025 установлен на таком уровне: 41,7132 гривен за 1 доллар (-0,0530 грн) За месяц курс вырос на 12 копеек.

Официальный курс евро составит 47,7491 гривен за 1 евро (-0,3990 грн). За месяц курс упал на 64 копейки.

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