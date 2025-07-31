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31 июля 2025, 14:38 Читати українською

Укрзализныця, несмотря на убытки, выполнила купонные платежи по еврооблигациям

Укрзализныця, несмотря на убытки и сложную ситуацию с ликвидностью, в течение июля выполнила купонные платежи по своим еврооблигациям, сообщил председатель правления компании Александр Перцовский.

Укрзализныця, несмотря на убытки и сложную ситуацию с ликвидностью, в течение июля выполнила купонные платежи по своим еврооблигациям, сообщил председатель правления компании Александр Перцовский.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПодробности«Несмотря на существенное ухудшение финансового состояния, убытки и дефицит ликвидности, Укрзализныця выполнила купонные платежи по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах (дата уплаты — 9 и 15 июля соответственно).
Фото: tvoemisto.tv

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Подробности

«Несмотря на существенное ухудшение финансового состояния, убытки и дефицит ликвидности, Укрзализныця выполнила купонные платежи по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах (дата уплаты — 9 и 15 июля соответственно). Это сложное, но необходимое решение для дальнейших действий. он.

УЗ имеет два выпуска еврооблигаций: на сумму около $595 млн, выпущенных в 2019 году, и на сумму $300 млн, выпущенных в 2021 году.

Читайте также: Укрзализныця второй раз выплатит проценты по евробондам после отказа кредиторов продлить мораторий

Напомним

В конце 2024 года Укрзализныця не смогла получить согласие владельцев еврооблигаций на общую сумму около $900 млн на продление моратория на выплату процентов по этим облигациям еще на год и изменение ряда других условий.

Укрзализныця предлагала владельцам своих облигаций капитализировать около $160 млн накопленных процентов по ним и отложить выплату будущих процентов еще на 12 месяцев, а также с возможностью их капитализации для сохранения ликвидности в условиях сложного финансового положения.

В частности, по еврооблигациям на $594,9 млн с погашением 9 июля 2026 г. и ставкой 8,25% предлагалось капитализировать проценты на сумму $108,28 млн, что увеличивает объем этого выпуска до $703,18 млн. По еврооблигациям на $300 млн с погашением 15 июля 2028 года и ставкой 7,875% — на сумму $51,9 млн, что увеличивает выпуск до $351,9 млн.

Однако кредиторы не согласились с этим предложением, поэтому в начале января этого года Укрзализныця приняла решение осуществить платежи по еврооблигациям на сумму $38,27 млн, начисленные с июля 2024 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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