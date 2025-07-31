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31 июля 2025, 13:01 Читати українською

Украине грозит дефицит средств в 2026 году из-за торможения реформ — Reuters

Финансовый дефицит Украины значительно вырастет в следующем году, если Россия продолжит интенсивные атаки по всей стране, а правительство не выполнит требований реформ от иностранных кредиторов. Об этом заявляют аналитики, сообщает Reuters.

Финансовый дефицит Украины значительно вырастет в следующем году, если Россия продолжит интенсивные атаки по всей стране, а правительство не выполнит требований реформ от иностранных кредиторов.
Фото: НБУ

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Украинское правительство направляет большую часть государственных доходов на армию, а социальные и гуманитарные расходы финансирует за счет иностранной помощи, которая, по данным госстата, составила $139 млрд. с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Глава Национального банка Андрей Пышный сообщил, что из необходимых $65 млрд на 2026 и 2027 годы сейчас подтверждено лишь около трети средств, а переговоры по остальным продолжаются.

Опрос восьми экономистов Киевского центра экономических исследований показал, что Украине понадобится от $39 млрд (сумма в этом году) до около $58 млрд внешнего финансирования только на следующий год. Задача является срочной.

«Ключевым вызовом для правительства сейчас является поиск дополнительных $10−15 млрд к тому объему помощи, который партнеры пообещали на 2026 год», — говорится в исследовательской записке ICU.

Заторможенные реформы

Переговоры по финансированию могут быть осложнены после того, как Украина не выполнила ключевые цели, согласованные с кредиторами, включая назначение судей и других ключевых чиновников.

«Кроме того, действия президента Украины Владимира Зеленского по усилению контроля над двумя основными антикоррупционными органами — НАБУ и САП — вызвали наибольшие во время войны уличные протесты в Украине и острую критику со стороны европейских союзников Киева», — говорится в сообщении.

Европейские союзники недвусмысленно дали понять: решительные антикоррупционные меры являются ключевыми для евроинтеграционных стремлений Украины.

Зеленский отступил и подал в парламент новый законопроект, пообещав восстановить независимость институтов, созданных для искоренения коррупции, даже на самом высоком уровне.

Однако, по мнению экспертов, определенный ущерб уже нанесен.

«Хотя Европа вряд ли откажется от Украины, будущая финансовая и военная поддержка, вероятно, будет подлежать более строгой проверке, что приведет к задержкам, которые Украина не может себе позволить», — заявила Евгения Слепцова, старший экономист Oxford Economics.

Требования к реформам

Для получения следующих траншей многолетних программ кредитования от Европейского Союза и Международного валютного фонда Украине необходимо провести разные реформы. Это включает наем большего количества судей в Высший антикоррупционный суд, реорганизацию АРМА и назначение председателя БЭБ.

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В первом квартале этого года Украина не выполнила несколько целевых показателей финансирования в рамках четырехлетней программы Ukraine Facility на 50 млрд евро, утвержденной ЕС в прошлом году, сообщили два источника, сведущих ситуацией. В июне Украина запросила 3 млрд евро вместо 4,5 млрд евро, которые она должна была получить за второй квартал.

Министерство экономики, координатор программы, заявило, что Украина выполняет все свои обязательства, несмотря на вызовы военного времени, и ожидает транш в размере около 3 млрд евро в августе.

Министерство также надеется получить транш в размере 1,45 млрд евро на более позднем этапе. Украина также имеет программу поддержки МВФ на $15,5 млрд и планирует переговоры по новой программе кредитования.

Чиновники заявляют, что правительство работает над внедрением всех необходимых шагов реформ, но некоторые более сложные задачи требуют больше времени.

Расходы на оборону

Украина в этом году потратит рекордные 2,6 трлн гривен ($62 млрд) или около 31% ВВП на оборону. Даже в случае прекращения огня в следующем году эти расходы останутся высокими из-за угрозы со стороны россии, которая продолжает наращивать свой военный бюджет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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