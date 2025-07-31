Трамп отложил 50% пошлины на бразильский экспорт, исключив из списка ряд товаров

Президент США Дональд Трамп отложил введение 50% пошлин на бразильский экспорт на семь дней, в то же время освободив от обременительного сбора многие виды продукции. Это решение повлекло за собой рост курса бразильской валюты и акций некоторых крупных экспортеров, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что подписанный 30 июля указ вводит пошлины в ответ на действия Бразилии, угрожающие нацбезопасности США.

В документе также указано, что находящийся под судом бывший президент Жаир Болсонару за вероятное участие в попытке государственного переворота против президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы стал жертвой политически мотивированного преследования.

Исключения для ключевых отраслей

Решение Трампа сопровождается длинным списком исключений, включая апельсиновый сок и гражданские самолеты и запчасти компании Embraer. Бразильский авиапроизводитель пытался объяснить, как пошлины повлияют на его деятельность в США, где работает более 2000 его сотрудников.

Некоторые из ведущих экспортных товаров Бразилии, освобожденные от пошлин:

Апельсиновый сок

Железная руда

Чугун

Древесная целлюлоза

Уголь, бурый уголь

Нефтепродукты

Природный газ

Удобрения

Самолеты, запчасти для самолетов

Вертолеты

Машины и оборудование

Кондиционеры

Реакция рынка

Бразильский реал, изначально терявший почти 1%, впоследствии вырос на 0,6% к доллару, опережая большинство других валют развивающихся стран.

Акции бразильских экспортеров тоже выросли, поскольку рынок оценил ослабление тарифов. Акции Embraer выросли на 11,5% в Сан-Пауло. Компании Weg SA и Suzano SA увеличились более чем на 1,7% каждая.

«Рынок уже дисконтировал 50% тариф, поэтому исключения стали сюрпризом, который действительно размывает влияние пошлин», — отметил Марко Овьедо, старший стратег XP Investimentos.

Однако список исключений не распространился на другие крупные бразильские товары, что указывает на текущие риски для аграрного гиганта.

«Продовольствие остается серьезной проблемой, поскольку кофе, мясо, манго и все фрукты будут подпадать под тарифы», — сказал Велбер Баррал, бывший секретарь внешней торговли Бразилии.

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Напомним

Трамп сначала угрожал ввести 50% пошлины на все бразильские товары с 1 августа, если Верховный суд Бразилии немедленно не прекратит судебный процесс против Болсонара, который он назвал «охотой на ведьм».