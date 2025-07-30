Укрнафта в полном объеме уплатила 5 миллиардов гривен дивидендов в государственный бюджет по итогам 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Укрнафта перечислила в госбюджет 5 миллиардов гривен дивидендов за 2024 год
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Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий подчеркнул, что компания демонстрирует стабильный рост уже два года подряд — наращивает добычу нефти и газа, увеличивает продажи нефтепродуктов и расширяет присутствие на рынке автозаправочных комплексов.
Согласно сообщению, в 2023 году чистая прибыль Укрнафты составила 16,4 млрд. грн. Эти данные подтверждены независимым международным аудитом компании Crowe Erfolg.
Напомним
«Минфин» писал, что Укрнафта в 2024 году увеличила добычу нефти на 0,6%, газа — на 6,5%.
Источник: Минфин
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