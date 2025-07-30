Mercedes заявила о падении прибыли за полугодие почти на 56%

Немецкая компания Mercedes-Benz заявила о резком падении полугодовой прибыли — доходы автопроизводителя сократились более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за пошлин и слабых продаж. Об этом сообщает dpa .

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Утрата прибыли

Чистая прибыль Mercedes снизилась на 55,8% — с примерно 6,1 млрд евро до около 2,7 млрд евро. Компания назвала пошлины, снижение объемов продаж и расходы, связанные с мерами по повышению эффективности, основными факторами падения.

В компании ожидают, что годовой доход группы значительно снизится по сравнению с прошлым годом. В 2025 году скорректированная операционная маржа для подразделения легковых автомобилей, по прогнозам, составит от 4% до 6%, что ниже 8,1% годом ранее, которое и так было слабым. Автопроизводитель также ожидает значительного снижения объемов продаж.

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Доход компании за первое полугодие упал на 8,6% — примерно до 66,4 млрд евро, тогда как операционная прибыль (EBIT) тоже резко снизилась примерно на 55% — с 7,9 млрд евро до 3,6 млрд евро.

Отмечается, что компания Mercedes уже столкнулась со значительным снижением прибыли в предыдущем финансовом году, преимущественно из-за слабых результатов деятельности в Китае.

Чистая прибыль группы тогда упала примерно на 28% по сравнению с 2023 годом — до 10,4 млрд евро. Доход снизился на 4,5% — до 145,6 млрд евро, а операционная прибыль сократилась почти на треть — до 13,6 млрд евро.