Национальный банк Украины установил на 31 июля 2025 официальный курс гривны на уровне 41,7662 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.
Евро и доллар дешевеют: НБУ установил новые курсы валют на четверг
Официальные курсы гривны по отношению к другим валютам
Официальный курс на 31 июля 2025 установлен на таком уровне: 41,76 62 гривен за 1 доллар (-0,0111 грн).
Официальный курс евро составит 48,1481 гривны за 1 евро (-0,076 грн).
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Источник: Минфин
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