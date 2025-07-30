Кабмин утвердил «Дия.Карту»: что изменится в госвыплатах

Кабинет Министров Украины в среду, 30 июля, утвердил порядок реализации проекта «Дия.Карту». Этот новый инструмент должен изменить систему государственных выплат гражданам, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram.

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«Введение „Дия.Карты“ позволяет государству эффективнее администрировать программы денежной поддержки. Граждане получат один удобный цифровой инструмент для доступа ко всем видам помощи, а государство — инструмент для контроля целевого использования средств», — пояснила Свириденко.

«Дия.Карту» будут использовать для получения государственной помощи по таким программам, как «єМалятко», «єКнига», «Ветеранський спорт» и «Пакунок школяра», где предусматривается четкое назначение средств.

Кроме того, по словам Свириденко, украинцы смогут получать на «Дия.Карту» выплаты от военных облигаций, пособие по безработице, поддержку внутренне перемещенных лиц, а также пенсии и другую денежную помощь.