Кабмин уволил главу АРМА

Кабинет министров уволил главу Агентства по розыску и управлению активами (АРМА) Елену Думу. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

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«Вчера обратилась к Президенту Владимиру Зеленскому с инициативой полной перезагрузки Агентства по розыску и управлению активами.

Президент поддержал план правительства. Сегодня на заседании Кабмина уволили главу агентства. Дала поручение срочно запустить новый конкурс. В конкурсную комиссию войдут представители Правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере", — написала Свириденко.

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По ее словам, главная задача — чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и принадлежащее россии имущество максимально работали на оборону и устойчивость Украины.