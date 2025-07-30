Банки в мае выдали 599 ипотечных кредитов более чем на 1 миллиард гривен

В мае 2025 г. банки Украины выдали 599 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, сообщает пресс-служба НБУ .

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Что происходит с ипотечным кредитованием

352 кредита на 639,6 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 106 на 187,2 млн грн — под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;

247 кредитов на 451,1 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;

средневзвешенная эффективная ставка составила 8% годовых на первичном рынке и 10% на вторичном рынке;

доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.

Где выдано больше всего

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в мае выдано:

в Киевской области (212 договоров на общую сумму 371,3 млн. грн., или 34% от общего объема);

в Киеве (119 договоров на 259,3 млн грн);

во Львовской области (39 договоров на 76,6 млн грн);

в Ивано-Франковской области (28 договоров на 47,7 млн грн);

в Днепропетровской области (23 договора на 42,8 млн грн).

Опрос

В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков.

Регулятор напомнил, что Совет по финансовой стабильности принял Стратегию по развитию ипотечного кредитования, направленную на развитие рыночных механизмов в этом сегменте рынка с целью повышения доступности жилья.