Strategy провела крупнейшее крипто-IPO 2025, Bitmain откроет производство в США: что нового

Strategy завершила крупнейшее крипто-IPO 2025 года, привлекая $2,52 млрд для покупки биткоинов

Компания Strategy, крупнейший в мире публичный биткоин-холдер, успешно завершила первоначальное публичное предложение акций (IPO). Было размещено 28 011 111 акций STRC по цене $90 за акцию, что позволило привлечь впечатляющие $2,52 млрд.

Этот показатель сделал IPO Strategy самым крупным в США в 2025 году и одной из самых масштабных среди криптовалютных компаний за последние годы.

По сообщению компании, чистые поступления от IPO составили около $2,5 млрд, которые были немедленно использованы для приобретения 21021 BTC по средней цене $117256 за биткоин.

По состоянию на 29 июля 2025 г., общий объем биткоин-резервов Strategy достиг примерно 628 791 BTC, а общая стоимость всех приобретений составляет около $46,8 млрд при средней цене $73 227 по BTC.

Акции STRC станут первыми в США биржевыми привилегированными акциями без срока действия, выпущенными биткоин-компанией, которые будут выплачивать ежемесячные дивиденды.

Этот новый инвестиционный продукт ориентирован на прибыль и призван открыть доступ к криптовалютному рынку более широкому кругу инвесторов.

SEC рассмотрит заявку BlackRock на Ethereum ETF со стейкингом, но отложила решение по Litecoin ETF Grayscale

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приступила к рассмотрению предложения гиганта BlackRock по добавлению функции стейкинга в свой биржевой фонд (ETF) на базе Ethereum.

Это может позволить iShares Ethereum Trust получать вознаграждения от хранящегося в фонде стейкинга ETH через проверенных поставщиков.

Целью инициативы BlackRock является:

Получение вознаграждений за стэйкинг.

Сохранение активов траста.

Поддержка безопасности сети Ethereum.

В настоящее время SEC принимает комментарии от заинтересованных сторон по этому предложению.

В то же время SEC отложила принятие решения по листингу Grayscale Litecoin Trust (LTC) на бирже NYSE.

Регулятор объяснил, что ему нужно дополнительное время для более глубокого анализа заявки, учета общественных комментариев и оценки возможных регуляторных последствий запуска такого инвестиционного продукта.

Kraken стремится привлечь до $500 млн перед IPO, оценка биржи — $15 миллиардов — СМИ

Криптовалютная биржа Kraken планирует привлечь до $500 млн инвестиций, что может оценить компанию в $15 млрд. Об этом сообщает The Information со ссылкой на собственные источники.

Этот шаг является частью активной подготовки Kraken к первоначальному публичному предложению акций (IPO).

Напомним, информация о планах Kraken по IPO в начале 2026 года появилась в марте 2025 года. Биржа уже рассматривала возможность выхода на фондовый рынок в 2021 году, а год спустя ее оценка составляла $11 млрд.

Отмечается, что Kraken, вероятно, успешно соберет необходимую сумму, несмотря на высокую оценку.

Bitmain запустит производство биткоин-майнеров в США до конца года

Bitmain, крупнейший в мире производитель оборудования для майнинга биткоинов, планирует открыть свое первое производство в США уже до конца текущего года. Глава глобального бизнеса компании Ирэн Гао сообщила Bloomberg, что полноценный выпуск майнеров стартует в начале 2026 года.

Среди потенциальных локаций для размещения производственных мощностей рассматриваются штаты Техас или Флорида.

На начальном этапе Bitmain планирует нанять 250 местных специалистов по производству и обслуживанию оборудования. Запуск локальных мощностей позволит компании значительно сократить сроки поставки и ремонта для своих американских клиентов.

Решение о переносе производства в США является ответом на введение таможенных пошлин на импорт китайских технологий.

Аналитики считают, что выход Bitmain на американский рынок значительно укрепит его позиции. Сейчас местные игроки, такие как Auradine или Block Inc.