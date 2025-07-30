Tesla и LG Energy подписали контракт на поставку аккумуляторов на $4,3 млрд

Tesla Inc и южнокорейская LG Energy Solution Ltd подписали контракт на сумму $4,3 млрд на поставку литий-железо-фосфатных аккумуляторов для хранения энергии, сообщил Reuters в среду.

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Детали

По данным Reuters, аккумуляторы будут поставляться с американского завода LG, как сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в среду LG объявила о контракте на $4,3 млрд на поставку аккумуляторных технологий и систем хранения энергии, но не назвала клиента.

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LG Energy является одним из крупнейших мировых поставщиков аккумуляторов и ключевым поставщиком литий-ионных батарей для автомобилей Tesla Model 3 и Model Y, которые производятся в Китае и Европе.

Пока неясно, будут ли аккумуляторы, поставляемые по новому контракту, предназначены для транспортных средств или для систем хранения энергии.