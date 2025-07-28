Tesla и Samsung подписали мегасоглашение на $16,5 млрд по производству AI-чипов

Компания Samsung Electronics Co. будет производить полупроводники на базе искусственного интеллекта для Tesla Inc. в рамках нового соглашения, знаменующего собой победу для его неэффективного литейного подразделения. Об этом пишет Bloomberg.

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Что известно

Компания Samsung Electronics Co. будет производить полупроводники на базе искусственного интеллекта для Tesla Inc. в рамках нового соглашения на $16,5 миллиарда, знаменующего собой победу для его неэффективным литейным подразделением.

Крупнейшая компания Южной Кореи объявила в понедельник о заключении соглашения о производстве чипов на сумму 22,8 триллиона вон, которое будет действовать до конца 2033 года.

План состоит в том, чтобы будущий завод в Тейлоре, штат Техас, производил чип Tesla следующего поколения AI6, заявил глава Tesla Илон Маск в эфире X, подтверждая сообщение Bloomber.

Как отреагировали акции

Акции Samsung, торгующиеся на Сеульской фондовой бирже, выросли на целых 5%, достигнув самого высокого уровня с сентября. Спикер компании отказался от комментариев, ссылаясь на условия конфиденциальности в ее контракте.

«Стратегическую важность этого трудно переоценить», — написал главный исполнительный директор Tesla и владелец X. 54-летний Маск сам пройдет производственной линией, и Samsung уполномочил его помогать в оптимизации производства, сказал он.

Заключение контракта происходит на фоне постоянной теряющей позиции в производстве микросхем Samsung.

Компания, производящая собственные микросхемы памяти, а также производящая полупроводники для клиентов, столкнулась с трудностями с привлечением достаточного количества заказов для полного использования своих литейных мощностей. Она отложила завершение строительства и запуск своего нового завода в Техасе до 2026 года.

«Их литейный бизнес был убыточным и боролся с недостаточным использованием, поэтому это очень поможет», — сказал Уэй-Серн Линг, управляющий директор Union Bancaire Privee в Сингапуре. «Бизнес Tesla также может помочь им привлечь других клиентов».

Что говорит Bloomberg Intelligence

Новый контракт Samsung Electronics на поставку полупроводников предполагает возобновление производства 2-нанометровых микросхем в ее литейном бизнесе. Контракт на 16,5 миллиарда долларов США охватывает период с 2025 по 2033 год и, по нашим расчетам, может увеличить продажи Samsung в литейном секторе на 10% ежегодно.